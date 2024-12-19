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▲「微品碧山硯」每一席住宅都設有寬敞的露台，擁有無敵的山景視野。（圖／微品建設提供）

▲微品建設於屏東內埔鄉龍泉村靠近大武山打造「微品碧山硯」。（圖／微品建設提供）

▲屏東縣內埔鄉的龍泉村，擁有得天獨厚的自然環境，這裡的山林景觀吸引了越來越多的退休人士，成為他們理想的養生之地。（圖／微品建設提供）

在繁忙都市的喧囂中，越來越多的人向往回歸自然、享受山居生活的恬靜。位於屏東大武山下由微品建設打造的「微品碧山硯」，正是這樣一個融合自然與現代生活的詩意棲所，以「微退休生活新版圖」為理念，打造一處結合自然、現代與人文的高端住宅。屏東縣內埔鄉的龍泉村，擁有得天獨厚的自然環境，無論是青山綠水，還是新鮮的空氣，都為居住者提供了健康、放鬆的生活條件。這裡的山林景觀吸引了越來越多的退休人士，成為他們理想的養生之地。步道與自行車道的設置，讓人可以隨時享受健行與騎行。此外，龍泉村的自然環境還特別適合喜愛園藝或農業活動的退休人士，讓居民享受真正的「綠色生活」。微品建設於屏東內埔鄉龍泉村靠近大武山打造「微品碧山硯」，每一席住宅都設有寬敞的露台，擁有無敵的山景視野，讓居住者可以隨時隨地沉浸在大武山的壯麗景色中，享受晨曦與夕陽的美好，將繁忙的都市生活拋在腦後。「現代便利與健康養老的完美結合！」除了自然環境，龍泉村在健康資源方面也具備絕佳優勢。榮民總醫院龍泉分院讓居民可以輕鬆的享受各類醫療與健康服務，為居民提供了安心的養老保障，而當地的醫療服務也十分貼心，定期舉辦健康講座和社區健康檢查，讓居民隨時關注自己的健康狀況。在現代退休生活中，生活成本的高低往往是決定是否搬遷的關鍵因素之一。龍泉與都市區域相比，這裡的房價、物價相對較低，尤其是當地的農產品新鮮、價格親民，讓居民能夠在有限的退休金下享受高品質的生活。這使得龍泉村成為許多退休人士選擇的理想之地。此外，龍泉村的社區氛圍極具人情味，還有豐富的社區活動，從傳統節慶到手工藝班等，都能讓人找到屬於自己的興趣與快樂。退休人士不僅能夠享受自然美景，還能擁有屬於自己的社交生活，讓退休生活更為多姿多彩。隨著現代人對生活品質要求的提升，回歸自然、享受慢節奏退休生活成為新趨勢。屏東大武山的「微品碧山硯」為尋求詩意山居生活的高端人士提供了完美的家園，而龍泉村則為更多喜愛鄉村生活、追求健康養老的退休人士提供了良好的生活環境。這兩個地方在自然、便捷與人文的完美融合下，共同構築出一個理想的「微退休生活」新版圖。