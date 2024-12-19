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▲林襄（右1）、黃小柔（右2）去年曾一起錄過《綜藝玩很大》，沒想到如今爆出風波。（圖／綜藝玩很大 YouTube）

▲黃小柔在《終極一家》中飾演妹妹夏美，人稱「煞姐」，在劇中擁有一項特殊技能「殤德雷霆」，只要撕下封龍貼並喊出「銷爾特拉巴哈」，就能電擊對方。（圖／直播 GTV DRAMA 八大劇樂部 YouTube）

▲黃小柔曾轉戰YouTube圈，在「搜哇」頻道上主持「超人媽咪發柔me」。（圖／搜哇 YouTube）

啦啦隊女神林襄近期遭到女星黃小柔於《小姐不熙娣》上痛罵，指出兩人在錄製《綜藝玩很大》時「霸佔台鐵座位、沒禮貌」，沒想到掀起軒然大波，對此雙方不斷隔空交戰，爭議也越演越烈，如今就有網友起底黃小柔出道以來過往經歷，指出她唯一的代表作僅有「終極系列」，像是《終極X宿舍》、《終極一家》等，讓網友嚇壞，直呼：「怎麼會敢惹（林襄）？」不過也有人幫黃小柔反擊：「人家紅的時候，這些年輕妹妹連個咖都不是！」還原整起「沒禮貌風波」，先是黃小柔和Vicky在《小姐不熙娣》上指出有2位流量女神不讓座還沒禮貌，讓整起爭議開始延燒，對此，並強調自己句句屬實。後續林襄經紀公司發聲：「在車上與拍攝過程中，未曾被告知坐錯位子或需要更換座位的需求。」也讓該起事件更叫人霧裡看花。隨著話題越擴越大，一發不可收拾，黃小柔的臉書也湧入不少網友留言，有人甚至狂酸她只是通告藝人：「林襄辛苦了，別跟沒紅過的大媽計較了」、「不懂為什麼讓位，又不是七老八十讓博愛座的概念。」不過也有粉絲力挺，支持黃小柔的立場：「沒有不能換但要溝通啊，直接坐下也不先講，是誰都會不爽，只能說修養很重要。」後續網友更是起底黃小柔，發現她從2000年出道至今，僅有出演過「終極系列」的電視劇，2014年起就再也沒有新作，後續雖然轉戰主持圈，不過似乎也沒有打開知名度，也有嘗試朝YouTuber發展，製作「超人媽咪發柔me」，不過目前已經停更，而黃小柔近幾年大多只會出現在綜藝節目上，戲劇和主持方面的表現也漸漸鮮為人知。對此有網友成兩極看法，有人指出以黃小柔的資歷槓上林襄說不過去：「怎麼會敢惹（林襄）？」但也有粉絲反嗆：「人家紅的時候，這些年輕妹妹連個咖都不是」、「小柔可是KO榜第13名的煞姐欸！」