金管會證期局今（19）日指出，受到美股前一交易日聯準會（Fed）宣布降息1碼，暗示明年將放緩降息，因此預測降息幅度由4碼縮小為2碼，低於市場預期，美股四大指數下跌，跌幅介於2.58%至3.85%，道瓊大跌逾1100點，跌幅2.58%，費半跌幅3.85%。台股收盤指數22,932.25點，下跌236.42點，跌幅1.02%，成交量4,101.61億元，外資賣超318.07億元。同時段韓國跌1.61%，上海跌0.31%，日本跌0.54%，香港跌0.64%，新加坡跌0.47%。
今年截至12月18日止，台股上漲29.21%，相較香港漲幅16.53%、新加坡漲幅16.65%、日本漲幅16.79%、上海漲幅13.69%、深圳漲幅11.12%、韓國跌幅6.43%、美國道瓊漲幅12.30%。台股集中市場日均成交量約4,152.08億元，相較去年同期增加47.86%。
證期局說明，今年截至11月底本益比約20.52倍，現金殖利率達2.44% (加計股票股利為2.55%)，國內上市櫃公司截至今年11月底累計營收約39.46兆元，較去年同期增加11.98%，為歷年同期最高。截至12月18日，信用交易之整戶擔保維持率為167.86%。
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證期局說明，今年截至11月底本益比約20.52倍，現金殖利率達2.44% (加計股票股利為2.55%)，國內上市櫃公司截至今年11月底累計營收約39.46兆元，較去年同期增加11.98%，為歷年同期最高。截至12月18日，信用交易之整戶擔保維持率為167.86%。