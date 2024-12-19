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美國聯準會（Fed）週三（18日）宣布降息1碼，但也暗示明年降息步伐將放緩，最新利率點陣圖顯示，聯準會預計明年基準利率將降至 3.9%，暗示將降息 2 碼，較原先預期減半，美股恐慌指數（VIX）更是一度狂飆74%，市場策略分析專家認為，根據彭博報導，VIX恐慌指數週三大漲超過75%，一舉來到27.62，盤中一度突破28，為8月以來新高水準，這次的動盪表明，市場原本對持續平穩降息來提振資產價格抱有極大信心。如今聯準會官員預測未來12個月只有兩次降息，原有的期待幾乎化為泡影，投資者只能收拾殘局。證券交易商Curvature Securities的固定收益部門主管迪加洛馬（Tom di Galoma）表示，市場沒有對聯準會的這一聲明做好心理準備，鮑威爾正轉向中性論調，並等待下一任政府推動政策議程，屆時再觀察需要作何行動。但事實上，鮑爾對於貨幣政策的相關談話，並非完全猝不及防，近期的經濟數據不斷揭示了美國通膨率一直持續地高於聯準會2%的目標不墜。知名投行Stifel Nicolaus & Co的策略師阿倫斯（ Chris Ahrens）認為，聽起來聯準會之後將採取非常保守的路徑，事實證明，通膨實情比他們想象的更堅硬，即將上任的新政府也為短期預測增加難度。