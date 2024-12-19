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立法院20日預計排審《公職人員選舉罷免法修正草案》、《憲法訴訟法修正草案》、《財政收支劃分法修正草案》，國民黨團力拚三讀，遭民進黨強烈抗議；國民黨自17日起便排班輪流看守立院議場正門，確保週五可以順利在立法院會中三讀，但就在今（19）日晚間，民進黨「51艦隊」突破藍營防守，摸黑破窗闖進立法院議場，綠委吳思瑤高呼「捍衛民主殿堂！」；綠委王義川也PO出佔領立院照，表示「守護民主，51艦隊進來議場了」。國民黨立委們從17日展開立法院守夜行動，決心守護國會，將馬拉松接力守著立法院議場64小時，守到星期五院會，為此，藍委徐巧芯還裝了ＡＩ感應器防守。今日晚間，綠委兵分多路成功從側門突圍，綠委鍾佳濱、陳俊宇等人趁場外民團抗議國民黨惡修，拆下議場窗戶闖入立法院議場，藍營防守宣告失敗，王義川在社群平台Threads發文表示，「守護民主，51艦隊進來議場了」；綠委吳思瑤則表示，「守護人民權力！成功進入議場！捍衛民主殿堂！」現場綠委、藍委們也爆發爭執，綠委李坤城嗆藍委陳玉珍，「守夜就是要24小時啊」；許智傑則說，「正門讓你們啦、側門給我們」。