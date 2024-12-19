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美國速食業今年颳起雞柳條旋風？美媒指出，多家速食業者今年以來紛紛在菜單中擴張雞柳條相關產品，顯然對這一年產值可達60億美元的市場更加投入。根據CNBC報導，百勝餐飲集團旗下品牌肯德基以及速食龍頭麥當勞等多家速食品牌，在今年強力回歸雞柳條市場，並將其視為低風險、高回報的產品，吸引許多消費者。報導提到，根據市場管理與諮詢公司Technomic的數據顯示，截止至今年第三季，一半的速食業者提供雞柳條給顧客，較 2019 年同期成長 5.7%，越來越多的餐廳在沙拉和捲餅等其他菜餚中添加雞柳條。百勝餐飲集團旗下著名的塔可鐘 (Taco Bell)，也一改墨西哥風味，今年不斷測試在玉米餅和墨西哥捲餅中加入雞塊或雞柳條；麥當勞也表示，公司正在測試McCrispy三明治的食物版本。CNBC指出，雞柳條類型的食物，產值約能達60億美元，知名全美連鎖速食餐廳Raising Cane’s所提供的產品更幾乎都是以雞柳條為主的類型，該公司在今年年初公佈了第一個十億美元的業績，甚至在第三季的銷售額和客流量也獲得巨量成長。該公司總裁庫瑪蘭(A.J. Kumaran)，這項產品的口味和價值，已將顧客牢牢地抓住，成了忠實的粉絲。美食網站Restaurant Business則指出，美國肯德基近期也針對雞柳條產品，新推出了多種醬汁佐料搭配，並點出此舉迎合了現代速食的幾種趨勢，包含了Z世代對去骨雞肉的喜愛，到醬汁的流行，以及能夠舔手指的食物的喜好。