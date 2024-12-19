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▲尼可拉斯霍特在新版《超人》扮演大反派雷克斯路瑟，除了還是光頭外，帥氣的五官未被遮掩。（圖／摘自YouTube）

▲納森費連扮演的綠光戰警也會在最新版《超人》亮相。（圖／摘自YouTube）

▲瑞秋布洛斯納罕扮演女主角、《星球日報》記者露易絲蓮恩。（圖／摘自YouTube）

明年暑假最受期待的大片之一、DC最新重啟版的《超人》首支預告，正式曝光。男主角大衛科倫斯韋一開始就穿上超人裝撞上雪地，臉上都是傷、嘴角還有血，堪稱過往版本罕見的呈現，但被也是難得出現在真人電影版的的寵物狗狗喚醒，短短幾幕已和過去的內容做出明顯差距。本次扮演光頭反派雷克斯路瑟的尼可拉斯霍特，也是史上最高、最帥。同時還在預告裡亮相的包括綠光戰警、鷹女等彩蛋英雄，讓人更好奇曾執導漫威《星際異攻隊》系列的導演詹姆斯岡恩葫蘆裡賣啥藥。早在美國加入二次大戰前已誕生的「超人」，堪稱DC漫畫最具知名度與代表性的超級英雄，身為從氪星到地球的外星人，平日以《星球日報》記者克拉克肯特的身分生活，見到地球民眾有危難，就會穿上紅色披風、藍色為主的超人服裝，以超級英雄的姿態拯救大家。過去觀眾看過最經典的克里斯多夫李維版，也看過不算成功的布蘭登羅素版本，至於查克史奈德執導的《超人：鋼鐵英雄》雖然和原作設定有差距，但男主角亨利卡維爾帥氣有型，人氣也頗高。詹姆斯岡恩則表示這一次的《超人》，不會再是起源的故事，因而過去版本沒出現的一些角色，這次可能會登場，觀眾有機會得到驚喜，倘若反應突出，更有可能逐步發展出新的《正義聯盟》系列影片。光是在預告片中，大家已經可以看到納森費連扮演綠光戰警蓋加德納使用神奇戒指發出強大綠光，以及伊莎貝拉梅瑟扮演的鷹女等DC漫畫英雄，最吸睛的卻是可愛的超人寵物狗，有頗為令人眼睛一亮的畫面。至於飾演女主角露易絲蓮恩的瑞秋布洛斯納罕，造型比前幾代都更年輕，和大衛科倫斯韋搭配比較不太會有「姐弟配」的感覺，預告裡也有兩人浪漫對手戲的畫面。且預告片的搭配音樂正是克里斯多夫李維經典版《超人》、由約翰威廉斯譜寫的著名主旋律，只是換了更搖滾感的編曲，馬上勾起資深影迷的回憶。至於也是高大帥哥的尼可拉斯霍特，參加超人試鏡沒有爭取到男主角，卻轉了個彎，被詹姆斯岡恩敲定扮演大反派，除了還是光頭造型外，俊帥的臉蛋沒有被遮掩，使他成為顏值足以威脅超人的雷克斯路瑟，會不會讓他更受到觀眾歡迎？明年7月片子上映後就知道答案。