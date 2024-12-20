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▲根據《紐約郵報》指出，當Soto被問及在休賽季時是否有與紐約洋基的前隊友們聯絡，Soto則直言「在投身自由市場後，就並未與洋基隊任何隊友交談，自離開球隊後，就再也沒有跟任何人有溝通與交流。」（圖／美聯社／達志影像）

26歲的強打Juan Soto今年冬天拒絕了洋基隊提出的總額7億6000萬美元的續約合約，並於本月12日以15年總額7億6500萬美元與紐約大都會簽下了職業運動史上最高價合約。此消息傳出後，洋基隊內部以及球迷間瀰漫著失落與沮喪的情緒。不過與Soto有好交情的「怪力男」Giancarlo Stanton在小球迷面前仍打起精神，樂觀面對，也讓美國媒體印象深刻。根據美國媒體《Essentially Sports》的報導，Soto自轉隊後，並未與前隊友聯繫。原因是因為休賽季期間，接到太多煩人的電話，他更換了自己的電話號碼。與Soto關係密切的Stanton一直希望前者能留在洋基隊，並多次公開表示：「我希望他能留下，我相信他會留下。」然而，他的這個願望最終無情地落空。按理說，Stanton應該感到傷心，但他在參加於波多黎各舉行的棒球訓練營時，面對一名小球迷提出的問題，並未流露出任何失落情緒。當這名少年問他：「Soto轉隊至大都會，您會感到難過嗎？」時，Stanton表現得十分冷靜。Stanton對這名少年做出了樂觀的回應，他說：「我確實希望他能和我們待在一起。至於他轉隊至大都會，我們會難過嗎？不會。我們會沒事的。」這番話讓少年露出了笑容。《Essentially Sports》表示，Stanton對小球迷的行為，就像是在向他保證，即使沒有Soto，洋基隊依然無需擔憂。媒體形容道：「為了讓因Soto轉隊感到悲傷的年輕球迷安心，Stanton壓抑了自己內心的痛楚。」