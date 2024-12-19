我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨揚言明日通過三大爭議法案《選罷法》、《憲訴法》與《財劃法》，並於日前就在議場前排班，未料民進黨立委於晚間8時許突襲，從議場旁破窗而入，並派數名綠委與辦公室助理分別死守議場兩側門，對此綠委蔡易餘受訪時表示，全力守住，不管怎樣就是努力到底，國民黨要把國會香港化，民進黨只能盡最大力量守住議場，坦言今天是迫不得已，一定要想盡辦法守住議場，至於內部部署狀況，「都是最高機密」。蔡易餘說，國民黨現在就是要蠻幹到底，強修這三部惡法，毀憲亂政就是他們的目的，從這個禮拜的跡象，國民黨根本是要把國會香港化，民進黨只能盡最大力量守住議場，不然明天這三個惡法一旦讓韓國瑜主持，就很難擋下來，「會做好一切準備」。蔡易餘表示，從國民黨週一封鎖國會，到韓國瑜處理爭議事件，實在太匪夷所思，超出理解範圍，今天迫不得已，一定要想盡辦法守住議場。媒體追問每個門的部署狀況，蔡易餘回應稱「都是最高機密，做一切努力」。