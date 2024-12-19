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▲李棟旭（左起）、劉宰明、朴勳、全汝彬、趙宇鎮、玄彬現身《哈爾濱》VIP試映會。（圖／翻攝뉴스엔·Newsen YouTube）

玄彬主演大片《哈爾濱》即將在24日韓國上映，今（19）日晚間舉辦VIP試映會，眾演員李棟旭、劉宰明、朴勳、全汝彬（又譯：全余贇）、趙宇鎮、玄彬全出席，沒想到玄彬前腳一走，她的老婆孫藝真驚喜現身，還大方甜喊：「老公～加油❤」超大顆閃光彈比在場攝影記者的閃光燈還要閃！《哈爾濱》試映會拍照環節中途，主持人突然介紹孫藝真出場，全場媒體異口同聲發出「哇」的驚訝聲，隨後就展開無止境的拍照時間，因為這是孫藝真第一次出席老公玄彬的活動，也是夫妻倆首度一起現身公開場合，不管是主持人還是記者，都覺得不可思議，攝影大哥也抓緊機會，一直提出各種姿勢的拍照要求，孫藝真也來者不拒，滿足各方拍照需求。主持人問孫藝真參加老公主演電影的試映會心得，她表示超緊張，「雖然這不是我的電影，但總覺得有點...老公～加油❤哈哈哈...」一句話閃瞎全場，她接著表示：「我真心的說，我在旁邊看著他拍攝，辛苦到讓人心疼。他的臉色越來越憔悴，眼神中充滿了無數的掙扎與思索。因為我也是演員，知道這種痛苦，所以更覺得不忍心看下去。但也正是因為這樣的不斷思索與努力，我相信這部電影一定會非常出色！加油！」《哈爾濱》也確定由「網銀國際影視」發行，定檔春節1月29日在台上映，電影故事敘述韓國獨立運動家安重根（玄彬 飾）率領獨立軍組織，在新亞山與日本軍隊的戰役中取得重大勝利。安重根遵守戰爭國際法，釋放日本戰俘，卻導致獨立軍內部出現分裂；時隔1年，獨立軍同伴重新集結，當他們得知日本政治家暨韓國首任日本統監伊藤博文即將前往滿洲與俄羅斯展開談判後，旋即決定前往哈爾濱進行暗殺任務，日軍獲得情報後追捕，不僅面臨敵人威脅，組織內部也暗藏危機，安重根面臨內憂外患的嚴峻考驗。類 型：時代劇、動作、黑色電影、傳記導 演：禹民鎬編 劇：禹民鎬、金敏成語 言：韓文片 長：108分鐘主 演：玄彬、朴正民、趙宇鎮、全汝彬、劉宰明、朴勳、李棟旭上映日：2025年1月29日