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美股主要指數周四 (19 日) 開盤齊開高，但隨後逐步滑落，市場關注道瓊指數能否終止連十跌，美國聯準會預估明年將息幅度小於預期，且通膨可能升溫。美股四大指數今日早盤開高走低，截止至台灣時間周四11時40分，道瓊工業指數由漲逾400點下滑至漲150點；那斯達克指數由漲逾 200點下滑至漲80點；標普500指數漲幅0.6%；費城半導體指數更是由開漲跌到平盤以下。個股部分，美國網通設備廠Netgear今日續漲逾2.5%；輝達上漲約2%。Fed 主席鮑爾在日前的貨幣政策記者會上表示，明年降息次數縮減至兩次，摩根大通資產管理全球策略主管比爾頓(John Bilton)認為，鮑爾的說法確實給原本看似還不錯的經濟發展澆了冷水，但他仍對明年保持樂觀，且若自己是多頭，也樂見股市健康回檔。