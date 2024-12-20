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國民黨放話將在今（20）日立法院會通過三大爭議法案，包括《選罷法》、《憲訴法》與《財劃法》，並日於前在議場前排班，民進黨立委則在晚間發動夜襲，從議場旁破窗而入，並派數名綠委與辦公室助理死守入口，對此民進黨也在深夜發出聲明表示，民進黨別無選擇，在台灣民主受到侵害、破壞的時刻，必須站出來採取行動，「我們必須守護民主！」對於夜襲佔領立法院議場，民進黨表示，必須阻擋國民黨於院會，透過封殺民主討論、多數暴力的方式強行通過三大爭議法案，將對台灣憲政體制與人民基本權利造成重大損害。民進黨指出，民主政治的核心在於權力的監督與制衡，卻沉痛地看到，自本屆國會就任以來，國民黨與民眾黨挾多數主導優勢，無視民進黨「民生優先」的訴求，屢屢將無限制擴張自身政黨與立委權力作為政治上最高的目標，無視民意、無視法治，肆意破壞台灣人民經過數十年民主運動，流血流汗所建立、爭取的憲政體制以及公民權利。民進黨指出，在上個會期，國民黨於立法院以「沒有討論、沒有民主」的手段，無視人民強烈反對，強行通過要使立法院成為一權獨大的國會擴權法案，經憲法法庭宣告違憲後，這個會期竟變本加厲，再度以1分鐘霸凌委員會審查，以及史無前例封鎖立法院的手段，排除他黨委員開會，遂行「一黨修法」的違法會議。民進黨說明，國民黨反民主的行徑，已逾越議事攻防底線，構成對台灣民主制度明顯重大危害，面對脫序暴走的國會，透過人民行使直接民權的罷免制度，以及憲法法庭的違憲審查，是阻止國民黨毀憲、極權的最後制衡機制。民進黨表示，一旦國民黨於院會強行暴力通過三大爭議法案，則台灣民主自我制衡、自我修復的機制將蕩然無存，也將對台灣公民社會與民主體制造成重大且不可逆的傷害。民進黨強調別無選擇，在台灣民主受到侵害、破壞的時刻，必須站出來採取行動，必須守護民主，對於國民黨反民主的惡行，也予以最強烈譴責，最後呼籲呼籲台灣公民社會，一同關注立法院失衡暴衝的現況，一起支持民進黨立院黨團的行動，「我們相信，理性公民的力量終將戰勝恣意毀憲亂政的無良政客！」