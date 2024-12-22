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▲阿妹大巨蛋演唱會首日表演征服全場4萬人。（圖／聲動娛樂）

▲陳鎮川爆料金城武（下圖）出國工作很會血拚。（圖／台視YouTube）

▲▼陳鎮川（上圖左二、下圖左）為演藝圈王牌經紀人，30多年來帶過不少大明星。（圖／陳鎮川IG）

▲陳鎮川（左）和阿妹合作18年，彼此好默契不言可喻。（圖／陳鎮川IG）

「演唱會女王」、「妹神」張惠妹（阿妹）於昨（21）日起在台北大巨蛋舉行5場演唱會，她的經紀人陳鎮川（川哥）日前帶著阿妹前往周杰倫演唱會實地考察，昨晚也坐鎮全場，確保表演的一切細節完美呈現。在娛樂圈打滾超過30年的川哥，帶過不少超級巨星，金城武即是其中一位，他曾經爆料男神出國很愛購物，一件破萬元的名牌襯衫也入手。1996年，陳鎮川被派到香港從事藝人經紀、節目企劃，帶過古巨基、楊采妮、梁詠琪、莫文蔚、金城武，早年他在恩師張小燕主持的節目《超級星期天》大爆金城武的料，透露某次到美國工作，金城武買了一整個行李箱的戰利品，當中有一件320元美金（約10438元新台幣）的Armani襯衫，且一買好幾件。陳鎮川大虧金城武：「他真的很愛買東西，不是我在說，有多會買？（在）夏威夷大家都是來度假，曬太陽，他買大衣、皮靴，真的是很奇怪！」讓當時在錄影現場的金城武，不好意思地低頭揉眼睛，露出哭笑不得的靦腆笑容。1998年，陳鎮川被製作公司福隆調回台灣，過完年後到TVBS-G電視台節目部上班，張小燕一句「你來做今年（第九屆）的金曲獎」，他從此和三金頒獎典禮結下不解之緣，今年56歲的陳鎮川，擔任張惠妹的經紀人18年，也是源活國際娛樂整合行銷公司總經理，一年製作上百場演唱會、大小活動，旗下藝人還有艾怡良、謝盈萱、彭千祐、Lulu黃路梓茵、張清芳等人。從小只有國語、作文成績過關的陳鎮川，另一個身分是知名作詞人，金城武的〈標準情人〉為他第一首發表的流行音樂作品，其他代表作有蔡依林〈看我七十二變〉、〈舞孃〉、抗SARS歌曲〈手牽手〉、梁詠琪〈中意他〉、張惠妹〈彩虹〉、王力宏〈你不在〉，蕭敬騰〈王妃〉、羅志祥〈精舞門〉、蕭亞軒〈閃閃惹人愛〉等，寫出的金曲不勝枚舉。