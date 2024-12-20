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美國聯準會（Fed）當地時間週三宣布降息後又「放鷹」，主席鮑爾（Jerome Powell）暗示明年將減緩降息步伐，一度嚇趴美股，尤其道瓊工業指數18日更是大跌逾1100點。在經過一天沉澱後，市場似乎正在消化對聯準會鷹派言論的憂慮，美股週四個別發展，道指以微漲15點作收，也終止半世紀以來，罕見的連10跌局面，沒有繼續朝連11跌邁進。根據《CNBC》報導，聯準會暗示明年可能只會降息2次，低於事先預測的4次，導致美股主要指數18日暴跌，Harvest Portfolio Management聯合首席投資長米克斯（Paul Meeks）表示，他認為這種調整可能會持續一段時間。不過，隨著市場對聯準會放鷹的憂慮暫時紓緩，美股週四急彈後，升勢大幅收窄，最終個別發展。19日收盤，美股道瓊指數上漲 15.37點，或0.036%，收42342.24點；那斯達克指數下跌19.93點，或0.10%，收19372.77點；標普500指數下跌5.08點，或 0.0087%，收5867.08點；費城半導體指數下跌77.51點，或1.56%，收4893.47點。至於俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數，雖然週三曾一度爆升74%、突破28，但週四也已回調至24左右，下降近13%。焦點個股方面，特斯拉（Tesla）繼前一天股價急瀉逾8%後，週四再挫0.9%；晶片商美光科技（Micron Technology）因季度營收和利潤預測低於預期，股價大跌近16.2%。其餘多支大型股則回升，如AI晶片龍頭輝達（Nvidia）股價就漲1.37%、蘋果漲0.7%、亞馬遜升1.26%。