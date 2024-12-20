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韓國短命戒嚴風波發生至今2個多禮拜，在尹錫悅拒絕下台、國會通過彈劾案後，已演變成總統人馬與在野黨、檢調單位的攻防戰。尹錫悅的律師19日聲稱，實施緊急戒嚴不構成內亂罪，總統也從未在戒嚴當天要求實施任何抓捕行動。根據《韓聯社》報導，尹錫悅的律師石東炫表示，他從未考慮發起內亂，何況戒嚴令只持續了短短幾個小時，就依照國會要求而解除，根本稱不上內亂：「哪有人透過記者會向國民和全世界預告『我將發動內亂』的」，站在尹錫悅的立場，雖然宣布緊急戒嚴確實令人震驚，但也是當時的國內局勢使然，是讓國政恢復正常運作的必須手段。石東炫還表示，尹錫悅在戒嚴當時從未要求實施抓捕，甚至還指示軍警，不要和民眾發生衝突。此前曾有韓媒引述在野黨-共同民主黨議員從韓國國防部取得的資料，聲稱戒嚴當天，軍方共派出1500多名官兵，攜帶手槍、狙擊步槍、狙擊用槍等武器，推估共約配置1萬發實彈。另一方面，針對韓國憲法法院三度向尹錫悅送達彈劾案件相關資料，皆被拒收，還有尹錫悅拒收偵查機構傳喚通知書等狀況，石東炫則回應，他不清楚相關細節，但總統會繼續做該做的事。至於尹錫悅會不會在憲法法院的彈劾案審理時出庭答辯，石東炫則說，尹錫悅願意在必要時出庭、陳述自身立場，一切等總統辯護律師團確定後就會正式表態，但完成律師團的聘請尚需時日。