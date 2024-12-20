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國民黨力拼要將《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》、《公職人員選舉罷免法》等法案在今（20）日院會完成三讀，日前連續夜宿在議場前，不料19日反遭突襲，綠委乾脆破窗進入議場搶占主席台，並在出入口築起防禦工事，不讓藍委進入議場。民眾黨也發聲明，痛罵民進黨踐踏民主。民眾黨說，在冬至前冷冽黑夜，民主進步黨的立法委員，不只打破了立法院的玻璃窗，更砸碎台灣不知多少民主前輩花了數十年捍衛、爭取而來的民主珍寶。民進黨堂堂進入執政的第九個年頭，但在總統、黨主席賴清德的領導下，民進黨的立委、卻無所不用其極的阻撓議事、用司法黑箱憲法法庭 擊碎民主審議、用言語與肢體的暴力挑釁攻擊在野黨，翻桌、造謠、扭曲、鬧事、批鬥。民眾黨批民進黨正在示範：假民主之名，行鬥爭之實，假台灣之名，行貪腐之實，假對抗威權，實向戒嚴致敬。民進黨今日的所作所為，毫無正當性。他們正在踐踏民主，不願意進行任何理性的討論與協商，台灣民眾黨強調：民主程序的進行與價值，不應該只是迎合執政者的喜好、權勢、利益，而被恣意被竄改，那不叫民主、那叫恐怖極權。民眾黨說，賴清德才在臉書上呼籲「不分朝野、一致團結對外，一票一票選出的國會，要以更理性、遵循民主程序、落實實質討論的精神，來處理各項議事與法案」，結果他的立法委員立刻以暴力踐踏國會秩序，傷害台灣的民主法治，丟人現眼、惡劣至極，這樣的「民主」，絕對不是台灣人引以為傲的國際品牌。民眾黨說，要正告民進黨主席賴清德，「立刻制止民進黨立委與黨公職種種的暴力行徑，為你所率領的民主進步黨如此惡劣無當無恥破壞民主行為，向全體國人致歉、為你所帶領的政黨，不斷傷害台灣的國際形象，鄭重反省道歉！」