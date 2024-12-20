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近日烏克蘭軍方、媒體，包含烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在內，都陸續發布北韓援俄士兵，在俄烏戰場前線陣亡的影片，甚至聲稱俄羅斯為了掩蓋北韓有派兵參與的事實，還放火焚燒死去北韓士兵的遺體。對此，韓國已著手進行核查，韓國國家情報院（簡稱國情院）19日證實，北韓援俄士兵已逾百人死亡，受傷人數亦破千。根據《韓聯社》報導，繼美國國防部發言人萊德少將（Pat Ryder）、白宮國家安全顧問柯比（John Kirby）、國務院發言人米勒（Matthew Miller）等人16日聲稱，有北韓士兵在庫斯克與俄軍一同參戰並陣亡後，韓國國情院也針對此消息、透過各種管道獲得相關情報並進行核實，韓國執政黨「國民力量黨」議員李成權19日透露，國情院在當天由國會情報委員會主辦的閉門座談會上，報告了北韓士兵陣亡狀況。據韓國國情院所說，部署在庫斯克地區、約1.1萬名北韓士兵，有一部分12月已投入戰鬥，過程至少已100人死亡、1000多人受傷，陣亡的北韓最高級別軍官很可能為「將軍級」。而且，死亡百人已是保守估算的數值，會再依據烏克蘭情報機構以及多個友邦的情報，做出穩妥的綜合性判斷。至於交戰次數不多、北韓士兵就已出現大規模傷亡的原因，韓國國情院則表示，北韓軍隊在陌生的戰場環境下，被當成前線突擊隊，也沒有足以應對無人機襲擊的能力，俄軍內部也有對北韓援助部隊的不滿聲浪，認為他們對無人機這種現代戰爭常見的武器一無所知，反而會成為包袱。韓國國情院正密切關注北韓是否還會增派部隊赴俄，並透露俄國為了酬謝北韓兵援，很可能為其提供常規武器現代化升級，對於北韓後續可能增派多少援軍，國情院坦言，現階段尚無法斷定，但被派遣至俄烏戰場的北韓「暴風軍團」共有4.6萬名兵力，目前僅派出1.1萬人，可謂餘力充足。