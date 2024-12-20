我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉詩詩逛超市抱著小孩下手扶梯，眼神充滿母愛。（圖／吃瓜少女張小寒微博）

▲粉色套裝的劉詩詩牽著小孩，跟保母3人逛完超市搭車離開。（圖／吃瓜少女張小寒微博）

▲吳奇隆（左）、劉詩詩（右）2016年舉行婚禮，還曾赴澳洲拍婚紗照。（圖／經紀人提供）

中國女星劉詩詩和台灣男星吳奇隆的9年婚姻頻頻受到外界關注，近日更被中國網紅狗仔王大發爆料兩人「已經離婚」，再度引起軒然大波。對此，劉詩詩、吳奇隆沒有出面回應，而劉詩詩昨（19）日則被直擊「獨自帶小孩逛超市」，身旁不見吳奇隆只有保母的陪伴，她牽著兒子「步步」的手，時而把小孩抱在懷中，眼神充滿母愛，畫面曝光後再度登上微博熱搜。中國狗仔「吃瓜少女張小寒」19日拍到劉詩詩跟保母去接兒子下課、逛超市的畫面，只見劉詩詩戴著帽子、口罩，身穿粉色運動服套裝，離開超市時抱著兒子乘坐手扶梯，她全程低頭看著小孩，讓狗仔看了也直呼：「這母愛都要溢出螢幕」。而劉詩詩身旁沒有吳奇隆的身影，只有身穿黑衣的保母在旁邊幫忙推推車，讓婚變傳聞甚囂塵上。影片曝光後，「狗仔拍到劉詩詩帶兒子逛超市」的關鍵字瞬間衝上微博熱搜，粉絲看了則紛紛留言，抨擊狗仔的偷拍行為，「張小寒天天拍孩子是想幹嘛？還有沒有底線了」、「少打擾劉詩詩私生活」、「逛個超市都能拍，夫妻結婚就一定要天天黏在一起嗎？」另外，也有粉絲直呼劉詩詩與吳奇隆的小孩一定很好看，「人生的分水嶺是羊水，就這一家子顏值我相信小寶貝肯定超帥，太會投胎了，媽媽也是超級愛兒子眼神時刻離不開啊」。回顧劉詩詩、吳奇隆戀情，兩人因古裝電視劇《步步驚心》結緣，在劇中的深情持續延伸到戲外；2015年1月20日，相差17歲的兩人正式登記結婚，並於隔年舉辦世紀婚禮，但有人認為「隆詩配」年紀相差太多了，並不看好。而夫妻倆近年互動趨於低調，也不是愛放閃的類型，才會不時有婚變傳聞出現。2022年夫妻倆也曾對婚變謠言共同發表聲明，強調：「我們一直都很好，謝謝大家的關心。」