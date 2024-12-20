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▲7-11濃萃美式、厚乳拿鐵、烏龍奶茶10元多喝一杯。（圖／7-11提供）

▲7-11冬至行動隨時取咖啡4杯優惠組。（圖／7-11提供）

▲7-11 APP行動隨時取有指定咖啡買10送5。（圖／業者提供）

▲7-11門市目前有CITY CAFE大杯、精品咖啡、CITY TEA全品項2杯7.9折、4杯7.5折活動。（圖／業者提供）

▲全家大杯特濃美式、荔枝貴妃紅茶、好喝奶茶10元多一杯。（圖／全家提供）

▲「全家康康5」是12月20日至12月22日。（圖／業者提供）

▲全家霜淇淋12月19日至12月29日享第2支5元。（圖／業者提供）

▲12月24日至12月26日期間，萊爾富推出限時優惠活動，指定商品最低下殺買1送1。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富購買指定咖啡組合，贈送「野生喵喵怪」周邊。（圖／萊爾富提供）

▲OK超商百草甘與紫蘇飲，強調保暖、提神、潤喉等機能，期間限定暖心價39元。（圖／OK超商提供）

▲美廉社咖啡買5送5，門市熱可可、黑糖奶茶29元。（圖／取自美廉社）

▲小北百貨聖誕節、跨年大杯咖啡買一送一。（圖／小北百貨提供）

五六日咖啡優惠來了！今（20）日起7-11濃萃美式、厚乳拿鐵、烏龍奶茶10元多喝一杯，相當於單杯下殺超過6折，還有熱四季春奶青、熱經典奶茶買2送2；全家便利商店除了有特濃美式、荔枝貴妃紅茶、好喝奶茶10元多一杯，還有霜淇淋第2支5元優惠；美廉社美式、拿鐵買5送5；熱可可單杯29元。◾濃萃美式咖啡（冰／熱）第2杯10元，6折（原價50元、特價30元）◾厚乳拿鐵（冰／熱）第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾熱珍珠焙火烏龍奶茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）◾熱四季春純奶青買2送2，5折（原價50元、特價25元）◾熱經典純奶茶買2送2，5折（原價50元、特價25元）◾好時經典可可任4杯210元，7折（原價75元、特價53元）◾中杯精品馥芮白／中杯精品拿鐵4杯210元，5.3折（原價100元、特價53元）◾香鑽水果茶4杯200元，7折（原價70元、特價50元）◾厚乳拿鐵4杯180元，7折（原價65元、特價45元）◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶4杯170元，7折（原價60元、特價43元）◾大杯卡布奇諾買10送5，6.7折（原價55元、特價37元）◾特大杯系列美式／拿鐵買10送5，6.7折（原價70元、特價47元）◾珍珠焙火烏龍奶茶、咖啡珍珠歐蕾買10送5，6.7折（原價75元、特價50元）◾大杯冰燕麥拿鐵買10送5，6.7折（原價75元、特價50元）◾中杯冰精品燕麥拿鐵買10送5，6.7折（原價110元、特價73元）◾風味飲系列指定熱飲買10送5，6.7折（原價65元、特價43元）活動品項：好時經典可可、榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、紅茶拿鐵、抹茶拿鐵、摩卡咖啡。CITY CAFE大杯／精品咖啡／CITY TEA（茶＆珍珠 ）全品項2杯7.9折、4杯7.5折，以下舉例換算：◾太妃焦糖瑪奇朵4杯7.5折（原價55元、特價41元）◾厚乳拿鐵4杯7.5折（原價65元、特價49元）◾大杯精品馥芮白4杯7.5折（原價120元、特價90元）◾大杯精品美式4杯7.5折（原價100元、特價75元）◾珍珠焙火烏龍奶茶4杯7.5折（原價75元、特價56元）此外，即日起至12月31日發放百萬張厚乳拿鐵30元優惠券，可打開《OPENPOINT》APP「行動隨時取」→提貨券→兌換券確認。◾大特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）◾特大冰荔枝貴妃紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾特大冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾天然水610ml買1送1，5折（原價20元、特價10元）◾牧場直送4.0海鹽焦糖牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾小林煎餅 雞蛋煎餅買1送1，5折（原價29元、特價15元）◾偉特 鮮奶油糖買1送1，5折（原價39元、特價20元）◾農心 安城湯麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾全家霜淇淋第2支5元，5.5折（原價49元、特價27元）◾大燕麥拿鐵3杯130元，6.7折（原價65元、特價43元）◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾大杯系列的茶歐蕾買1送1（可選台茶18紅玉茶拿鐵／凍頂烏龍茶拿鐵／炭焙鐵觀音拿鐵／阿華田草莓巧克力歐蕾／紅茶拿鐵／巧克力歐蕾）價格不同以2件5折計◾中杯特濃美式16杯449元， 6.2折（原價45元、特價28元）◾中杯特濃拿鐵12杯449元，6.9折（原價55元、特價38元）◾大杯風味茶系列10杯449元，6.9折（原價65元、特價45元）◾茗京萃紫蘇飲39元，7.1折（原價55元）◾茗京萃百草甘39元，7.1折（原價55元）◾阿華田摩卡拿鐵7折（原價65元、特價46元）◾阿華田經典7折（原價50元、特價35元）◾大杯濃萃美式買5送5，5折，（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃拿鐵買5送5，5折，（原價60元、特價30元）◾熱喬名精品迦納特價29元，5.3折（原價55元）◾沖繩黑糖奶茶特價29元，6折（原價50元）◾大杯美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）