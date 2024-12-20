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台中市大肚全聯超市倉儲，19日發生大火釀9死悲劇，消防局研判，疑似3樓施作電焊樓梯工程，火星從樓梯間隙掉落地下室導致火警，已掌握到照片事證，今將持續確認。消防局也表示，昨日火調人員已同步啟動調查，今（20）日上午9時，火調人員預計再次前往現場勘查。由於昨（19）日晚間19時16分許火勢才撲滅，現場高溫危險，無法進入勘驗，檢警、消防等單位蒐證調查、保全證據。台中地檢署已安排3組檢察官，由主任檢察官統籌，今將分頭相驗9具遺體，也將通知負責人到案，釐清有無涉犯刑責，全案將朝過失致死罪嫌偵辦。位於台中大肚區沙田路2段的全聯福利中心大肚倉儲廠，又名台灣善美的公司大肚生鮮處理廠，昨日下午1時24分許，發生火警，起火點疑似在地下室，不過台中市消防局長孫福佑於晚間表示，火災救援過程發現跡證，研判3樓施作電焊樓梯工程，導致火星從樓梯間隙掉落地下室引發火警。孫福佑表示，工人工班在3樓等樓層有不同施工項目，地板需夾雜汽油成分才能鋪設，使用混合物來做黏合動作，有掌握到相片發現，樓地板空隙沒密合，導致火星掉到樓下，至於工班工法需由檢警調查。