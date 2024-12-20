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▲消防員分享倉儲內搜救畫面，視線不清東西也被燒得焦黑，無法想像受困者當時有多絕望。（圖/Threads）

▲雲梯車距離平台還有一小段距離，引發民眾質疑，消防員也出面解釋不能更靠近平台原因，是因為操作已到極限。（圖/Threads）

▲全聯大肚新建倉儲中心19日下午發生大火，濃煙滾滾，最終造成9死7傷的悲劇。（圖／記者柳榮俊翻攝，2024.12.19)

台中市大肚區全聯生鮮倉儲工地昨（19）日下午發生大火，疑似工人焊接火花落入地下室釀災，最終造成9死7傷的慘劇，經過數小時搶救，消防人員才終於找到全部罹難者，有出勤的消防員也分享當時倉儲工地內的畫面，場景令人感到絕望。也有人針對在外搶救頂樓的消防員提出質疑為何「雲梯車不靠近一點」，也有同為消防員的人出面解答。一名協助搶救全聯生鮮倉儲大火的消防員在Threads上貼文指出「帶祢們出來了，願安息」，貼文附上當時大火之後全聯生鮮倉儲工地內的畫面，貼文曝光後，超過3萬名網友按讚留言「謝謝你們....辛苦了」、而在倉儲大火發生之後，有許多員工第一時間逃到頂樓等待救援，消防人員趕到現場之後，也立刻啟用雲梯車協助救援，不過從搶救畫面可以看到，對此，有消防員親自發文解答表示：消防員表示：這次全聯倉儲大火一共造成9死7傷，最終搜救出來的一組人，是在昨天晚間7點15分，消防人員在3樓夾層尋獲5名男性罹難者，台中地檢署19日深夜表示，地檢署偵辦倉儲營建工地火災重大死傷事故，將與烏日警分局保持密切聯繫，目前已指派主任檢察官蕭擁溱、檢察官周至恒前往火場展開調查，並保存相關證據，全案將朝過失致死罪方向偵辦；台中市政府也將依《建築法》、《職業安全衛生法》勒令停工，限期改善並裁罰，也將依違反《空氣污染防制法》加重處分，至於確切火警原因還有待調查釐清。