台中市大肚區全聯生鮮倉儲工地昨（19）日下午發生大火，疑似工人焊接火花落入地下室釀災，最終造成9死7傷的慘劇，經過數小時搶救，消防人員才終於找到全部罹難者，有出勤的消防員也分享當時倉儲工地內的畫面，場景令人感到絕望。也有人針對在外搶救頂樓的消防員提出質疑為何「雲梯車不靠近一點」，也有同為消防員的人出面解答。
一名協助搶救全聯生鮮倉儲大火的消防員在Threads上貼文指出「帶祢們出來了，願安息」，貼文附上當時大火之後全聯生鮮倉儲工地內的畫面，東西全部散落一地也被燒得焦黑，除此之外空氣中瀰漫許多灰燼，黑壓壓的一片讓人完全無法想像當時未能逃生成功罹難者有多絕望。
貼文曝光後，超過3萬名網友按讚留言「謝謝你們....辛苦了」、「這種環境沒有裝備根本活不過一分鐘，真的好傷心」、「打火英雄真的辛苦了」；而也有罹難者家屬也出面回應表示：「感謝各位辛苦的搜救人員，雖然我姐夫沒能救回一命，但能回家已經很好了感恩」、「謝謝你們把我親戚救出來，至少我們還能看見祂最後一面，真的感謝。」
員工逃頂樓等救援「雲梯車距離太遠」？消防員解答了
而在倉儲大火發生之後，有許多員工第一時間逃到頂樓等待救援，消防人員趕到現場之後，也立刻啟用雲梯車協助救援，不過從搶救畫面可以看到，當時消防人員的雲梯車距離平台還有一段距離，倉儲員工必須緊握消防人員的手，小幅度跳躍才能獲救，結果在場有許多圍觀群眾以及網友卻在喊：「雲梯車怎麼不近一點？」
對此，有消防員親自發文解答表示：「雲梯車在當下就是沒辦法靠近一點，獲救者真的要好好感謝雲梯車操作手，雲梯車消防員是冒生命危險在救援，因為雲梯車的平台臂、第三臂以及主臂都已經接近一條線了，平台臂已伸展到『安全極限』，主臂如果再降低，整個雲梯車重心偏移，後果就是翻車。」
消防員表示：「如果可以更安全，不用冒險，誰不想更穩妥？說不定在雲梯主控電腦強制鎖定之前，就已經響起極限警報了，所以這也是為什麼沒辦法再更靠近，只能加掛梯兩段式救援，還要看一下地面那個圍牆擋住是不是擋住地方，雲梯車靠近不了！」
全聯倉儲大火釀9死7傷！廖姓水電工小組全員罹難
這次全聯倉儲大火一共造成9死7傷，最終搜救出來的一組人，是在昨天晚間7點15分，消防人員在3樓夾層尋獲5名男性罹難者，經查是廖姓水電工頭帶兒子以及3人一起上工，不料整組人遇劫，父子也雙雙葬命火場，家屬接獲消息趕到沙鹿光田醫院，悲痛不已，營建廠商也到場鞠躬道歉，並表示會負責到底。
台中地檢署19日深夜表示，地檢署偵辦倉儲營建工地火災重大死傷事故，將與烏日警分局保持密切聯繫，目前已指派主任檢察官蕭擁溱、檢察官周至恒前往火場展開調查，並保存相關證據，全案將朝過失致死罪方向偵辦；台中市政府也將依《建築法》、《職業安全衛生法》勒令停工，限期改善並裁罰，也將依違反《空氣污染防制法》加重處分，至於確切火警原因還有待調查釐清。
我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，超過3萬名網友按讚留言「謝謝你們....辛苦了」、「這種環境沒有裝備根本活不過一分鐘，真的好傷心」、「打火英雄真的辛苦了」；而也有罹難者家屬也出面回應表示：「感謝各位辛苦的搜救人員，雖然我姐夫沒能救回一命，但能回家已經很好了感恩」、「謝謝你們把我親戚救出來，至少我們還能看見祂最後一面，真的感謝。」
員工逃頂樓等救援「雲梯車距離太遠」？消防員解答了
而在倉儲大火發生之後，有許多員工第一時間逃到頂樓等待救援，消防人員趕到現場之後，也立刻啟用雲梯車協助救援，不過從搶救畫面可以看到，當時消防人員的雲梯車距離平台還有一段距離，倉儲員工必須緊握消防人員的手，小幅度跳躍才能獲救，結果在場有許多圍觀群眾以及網友卻在喊：「雲梯車怎麼不近一點？」
對此，有消防員親自發文解答表示：「雲梯車在當下就是沒辦法靠近一點，獲救者真的要好好感謝雲梯車操作手，雲梯車消防員是冒生命危險在救援，因為雲梯車的平台臂、第三臂以及主臂都已經接近一條線了，平台臂已伸展到『安全極限』，主臂如果再降低，整個雲梯車重心偏移，後果就是翻車。」
消防員表示：「如果可以更安全，不用冒險，誰不想更穩妥？說不定在雲梯主控電腦強制鎖定之前，就已經響起極限警報了，所以這也是為什麼沒辦法再更靠近，只能加掛梯兩段式救援，還要看一下地面那個圍牆擋住是不是擋住地方，雲梯車靠近不了！」
全聯倉儲大火釀9死7傷！廖姓水電工小組全員罹難
這次全聯倉儲大火一共造成9死7傷，最終搜救出來的一組人，是在昨天晚間7點15分，消防人員在3樓夾層尋獲5名男性罹難者，經查是廖姓水電工頭帶兒子以及3人一起上工，不料整組人遇劫，父子也雙雙葬命火場，家屬接獲消息趕到沙鹿光田醫院，悲痛不已，營建廠商也到場鞠躬道歉，並表示會負責到底。
台中地檢署19日深夜表示，地檢署偵辦倉儲營建工地火災重大死傷事故，將與烏日警分局保持密切聯繫，目前已指派主任檢察官蕭擁溱、檢察官周至恒前往火場展開調查，並保存相關證據，全案將朝過失致死罪方向偵辦；台中市政府也將依《建築法》、《職業安全衛生法》勒令停工，限期改善並裁罰，也將依違反《空氣污染防制法》加重處分，至於確切火警原因還有待調查釐清。