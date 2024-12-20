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陳子豪爭奪戰正式劃下句點，在今半夜就有媒體指出，他已經與味全龍達成共識，將簽下合約總額達10年破億的合約，陳子豪也成為中信兄弟隊史首度轉隊的選手，此外這也是味全龍今年在FA市場上，自朱育賢後簽下的第2位自由球員。回顧兄弟隊史共有8位球員曾經提出FA，包括彭政閔（2011年）、周思齊（2013年）、王勝偉（2016年）、彭政閔（2016年）、張志豪（2020年）、官大元（2021年）、周思齊（2021年）、鄭凱文（2021年）、詹子賢（2024年）與陳子豪（2024年），但僅有陳子豪離開兄弟。陳子豪這份合約除了長達10年與總額「破億」外，合約內容還包括選擇權、逃脫條款，其中讓選手有選擇權與逃脫條款，是中職首度有球團採用此模式，這樣的合約內容可說是增添球團與球員雙方的彈性。據傳這張合約將上看億元台幣，總額勝過今年張育成3.5年約9250萬元加盟富邦悍將的紀錄，但依照中職規定，球員在行使FA轉隊首年，年薪不能超過前一年薪資的1.5倍，陳子豪今年月薪60萬元，推估明年月薪約為90萬元。