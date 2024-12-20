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▲對於高齡求子，王宇婕抱持不強求的心態。（圖／OZIO歐姬兒）

小甜甜（張可昀）之前無預警宣布離開台灣演藝圈，到中國直播帶貨，她還曾在臉書透露自己接受懲罰時吃了「炸紅花蛇」猙獰表情全被拍。好友王宇婕昨（19）日出席記者會時透露，小甜甜目前是中國、台灣兩邊跑，「主要希望以家人為主。」小甜甜去年和前夫鬧翻，還因為愛犬「茼蒿」身上有大面積的傷，雖她第一時間否認，但後來才承認是她在剃毛的時候不小心把狗弄傷，精神狀態一度令人擔憂，她也表示自己的身心靈已經崩潰到無法負荷，王宇婕當時就是出手相助的朋友之一。對於小甜甜和台灣的經紀公司解約，投奔中國直播帶貨事業，據悉，小甜甜在中國申請設立傳媒公司，也拿到營業證，跟著新加坡直播天王王雷一起直播帶貨，她在臉書透露，「」同時坦言自己出道18年什麼樣的懲罰都碰過，也吃過很多可怕的東西，「王宇婕透露，目前小甜甜是兩邊跑，看好友為了家人努力生活，王宇婕目前還沒有生子計畫，每次想到要送朋友小孩禮物，都一個頭兩個大，最後直接包紅包，明年陳志強、曾智希會補辦婚宴，她也將當伴娘。