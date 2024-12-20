立法院會今（20）日預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法等修正草案，民進黨立委昨晚破窗而入，欲阻止議程，場外的國民黨立委鄭天財則喊說，「你們全部進去啦，我就把它燒掉」。對此，律師黃帝穎直言，嗆放火觸犯恐嚇罪可處2年以下徒刑。

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立法院會今預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法修正草案等案，民進黨團為力阻法案通過，多名立委昨晚破壞議場玻璃，進入議場集結，並占據主席台。

對於鄭天財對民進黨立委嗆聲說，「等你們全部進去，進去後我就放火燒掉」說法，黃帝穎批評，威嚇眾人，簡直目無法紀，更是踩到法律的紅線。

黃帝穎說，全各級法院對嗆聲「放火燒掉」依據恐嚇罪判刑的案件很多，僅舉其中高院判決書打臉國民黨立委，根據台灣高等法院刑事判決113年度上易字第386號，被告嗆「放火燒掉」構成恐嚇罪遭判刑定讞。

黃帝穎進一步指出，據刑法第305條，以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處二年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

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