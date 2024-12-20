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民進黨基隆市議員張顥瀚，因涉詐領助理費本月17日被檢方起訴，並聲請延押3個月不禁見獲准，不過張顥瀚提抗告成功，基隆地方法院重開羈押庭，訊後更裁80萬元交保，今（20日）天凌晨張顥瀚獲交保。今（2024）年10月22日，基隆地院法官認張顥瀚涉犯貪污治罪條例中利用職務上機會詐取財物罪及使公務員登載不實等罪，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，犯罪嫌疑重大，裁定羈押，12月17日開延押庭時，法官認為張顥瀚有可能干擾證人供訴，因此裁定延押3個月但不禁見。張顥瀚不服裁定，提抗告，高等法院於19日撤銷原裁定、發回基隆地院更裁。基隆地院法官訊後，更裁80萬元交保。張顥瀚的妻子也在19日深夜11時50分，帶著80萬現金到法院替張顥瀚辦理交保。張顥瀚於今（20）日凌晨0時50分獲釋，也是他被關押58天重獲自由，與妻子一起步出法院，搭車離去。