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美股19日跌身反彈，三大指數開盤同步走高，但後繼無力，漲幅收窄，不過道瓊指數仍勉強終結十連跌的窘境。台股今（20）日早盤跌逾百點，最低跌至22762點；台積電下跌10元，跌至1060元。美國聯準會暗示明年只會降息兩次，引發美股18日暴跌。市場19日跌深反彈，終場漲幅縮小，呈現先盛後衰的震盪走勢。美股道瓊指數上漲15.37 點，或0.036%，收42342.24 點；那斯達克指數下跌19.93點，或0.10%，收19372.77 點；S&P 500指數下跌5.08點，或0.0087%，收5867.08點；費城半導體指數下跌77.51點，或1.56%，收4893.47點。台北股市今日以22798點開出，早盤下跌逾百點，最低跌至22762點；權值王台積電下跌10元，跌至1060元，跌幅近1%；其他權值股漲跌互見，其中，鴻海，微幅小漲0.2%，最高漲至181.5元，聯發科微跌0.35％，廣達於平盤附近上下震盪。