我是廣告 請繼續往下閱讀

為了不讓國民黨強行通過法案，民進黨立委昨深夜趁藍營不注意破窗搶進議場，並把門都鎖住，經院方處理後，議場二樓媒體席才可以進入，但一樓門口都遭綠委擋住，藍白立委無法進場。藍委為反攻，不斷在各個出入口試圖破門，但因出入口都有座椅擋住，藍委發動一波波攻擊，都還不得其門而入。一樓議場內有不少出入口，都被綠委用椅子擋住，有的還被綠委用鐵鍊鎖上。但國民黨嗆，今天一定要開會，8點多開始，不斷從場外衝撞門口，還一度出現破口，讓綠營緊張，急忙加派人手防守。綠委黃秀芳還潑水要嚇阻藍委，但幾乎都潑到一旁的綠委鍾佳濱。民進黨團幹事長吳思瑤說，聽說國民黨希望拜託立法院長韓國瑜，今天更換開會場地，要正告韓國瑜，維持中立，不要被傅崐萁綁架。為保險起見，綠委王美惠也把主席台上議事人員的電腦拆除。此外，國民黨立委陳玉珍在二樓與一樓綠委叫囂，還搬來麥克風與音箱，綠委抗議，音箱是違禁品，不能帶入議場。陳玉珍反唇相譏，民進黨自己杯葛，不讓立委開會，還好意思說。