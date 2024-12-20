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陳子豪爭奪戰正式劃下句點，根據今（20）日媒體在深夜報導，他將簽與味全龍下一份10年總額破億的合約，成為中華職棒史上第一位「億元男」，以及中信兄弟隊史第一位FA離隊的球員，也是今年的第5位、史上第10位「破4千萬合約」的擁有者。過去中職透過行使自由球員（FA）爭取更優渥條件的球員不少，不過要拿到一張年均薪超過4000萬元以上大約的球員卻不多，在此之前僅有9人合約總值能夠破4千萬新台幣以上，分別是：江少慶、王維中、陳金鋒、林智勝、郭泓志、張育成、朱育賢、陳韻文和詹子賢。今年張育成以3.5年、總值9250萬元和富邦悍將簽約的價碼，目前仍是中職史上最大合約。沒想到才約五個月，後這一份合約的總額就已經被陳子豪給打破，而且直接突破一億元的關口。根據報導，味全龍大手筆開出長達10年「破億」的超級合約，季後連續簽下朱育賢和陳子豪兩名左打重砲，戰力大升級。陳子豪這份合約內容還包括選擇權、逃脫條款，其中讓選手有選擇權與逃脫條款，是中職首度有球團採用此模式，這樣的合約內容可說是增添球團與球員雙方的彈性。陳子豪也成為中職史上首位「億元男」，同時他還是第一位從中信兄弟出走的FA球員，寫下多項紀錄。同時這份合約影響也相當深遠，中職FA競爭進入另一個層級的「錢鬥」。⚾球員：朱育賢簽約球隊：味全龍合約年限和總薪資：4年總值約4800萬（推估）⚾球員：陳韻文簽約球隊：統一獅合約年限和總薪資：5年總值上看4500萬（推估）⚾球員：張育成簽約球隊：富邦悍將合約年限和總薪資：3.5年總值9250萬元⚾球員：詹子賢簽約球隊：中信兄弟合約年限和總薪資：5年總值4800萬元（推估）⚾球員：陳子豪簽約球隊：中信兄弟合約年限和總薪資：10年總值破億元（據傳）