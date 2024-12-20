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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統當選人川普和科技大亨馬斯克（Elon Musk）昨天齊聲反對兩黨協商出的臨時開支法案後，共和黨籍聯邦眾議員今天就新的經費方案達成協議。法新社報導，民主黨隨即反對這項提案，共和黨恐怕無望在眾議院取得所需票數讓法案通過，避免聯邦政府21日局部停擺。眾議院少數黨民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）說：「這項提案根本不正經，實在可笑。極端『讓美國再次偉大』（MAGA）共和黨人正把我們逼向政府關門。」「讓美國再次偉大」是川普常掛在嘴邊的口號。川普稍早讚揚自家共和黨內團結達成折衷協議。他在社群媒體上發文說「在華府獲致成功！議長強生（Mike Johnson）及眾議院為美國人民達成非常棒的協議」，並頌揚「2024年美國救濟法案」（American Relief Act of 2024），敦促議員們支持。川普表示，新的方案可讓聯邦機關營運到明年3月中，且允許政府借貸權延長兩年，毋須任何新的國會授權，並撥出1100億美元用於救災。川普發文說：「所有共和黨人甚至是民主黨人都應該採取對我國最有利的行動，今晚就為這個法案投贊成票！」（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1131220