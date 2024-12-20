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▲孫生替林襄說話，被網友讚是最佳前男友代表，他回應，「相信林襄不是這種人。」（圖／取自Threads）

網紅林襄日前在節目上被女星黃小柔、Vicky爆料一起出外景時佔了對號座的位子，態度還很差，然而曾和林襄交往1年半的孫生袒護林襄，表示中間一定有誤會。對此網友稱讚孫生很有風度，說他是「本季最佳前男友代表」，孫生則回應，只是相信林襄不是沒禮貌的人。針對前女友林襄捲入佔位風波，18日孫生錄製節目時認為，四人中間一定有誤會，還說「林襄是一個很樂觀且很尊重演藝圈倫理的人」。還提到之前林襄被周杰倫歌迷抱怨在演唱會上站到椅子上唱歌一事，林襄看到後也是立刻跟網友道歉，因此相信她是一個很有禮貌的人。對此，有網友在Threads上發文表示：「孫生算是很有風度的前男友了吧」，還提到之前林襄在節目上談到孫生給外界的形象都偏負面，但孫生能不計前嫌站出來替對方說話，「根本本季最佳前男友代表」。隨後孫生也看到該則貼文，回應「我只是相信她（林襄）不會這樣，後來的她我不知道變得怎麼樣，因為我記憶只更新到5年前跟我相處的她」。留言一出就有網友稱讚他：「改觀了」、「孫生是最善良的人」。