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立法院會今（20）日預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法等修正草案，民進黨立委昨晚突襲成功，破窗而入、占領議場。對此，民進黨團總召柯建銘表示，《島嶼再天光》，就從今夜起，台灣人民不要在歷史關鍵時刻缺席，未來一個月是國家存亡關鍵時刻。柯建銘指出，藍白的如意算盤，第一，週二先行排隊守住立法院前門，待早上7點立法院開門，搶先佔領主席台；第二，週二程序委員會排案，院會前三案為選罷法、憲法訴訟法、財劃法；第三，在韓院長配合下，不做任何發言，用極短時間強行通過以上三法。柯建銘提到，民進黨黨團不得不在晚間9點以迅不掩耳，破窗進入議場後門進入立院，先行占領主席台，讓在前門的國民黨不及反應，白排三天，而未來一個月12月20日到1月21日立法院院休會前，是守護民主守護台灣最關鍵時刻。柯建銘直言，選罷法通過就是沒有罷免，大眾皆知，如此藍白與中國唱和下，未來三年可恣意妄為提出毀憲亂台的各種法案，徹底破壞台灣民主，憲政體制，讓民進黨無法執政，國家必亡，惡質至極，「台灣人民你不自救嗎？大家站出來吧！」憲法訴訟法部分，柯建銘提到，徹底破壞憲政體制釋憲制度，讓大法官無法釋憲，以後藍白恣意訂定任何違憲法案，皆為合憲性，有如一把利刃，插在憲法心臟。最後是財劃法，柯建銘說，破壞財政紀律，從中央搶6612億給地方，搶錢不負義務，老人年金、健保、捷運、軌道建設等公共建設要負責嗎？如此必違憲，但KMT憲法訴訟法通過後就都合憲，中央缺錢無法執政，所有社會福利、長照等皆無法做，生靈塗炭，台灣人民會接受嗎？柯建銘強調，全球大變局時刻，美國準總統川普對中國加增關稅，中國經濟崩盤，台灣是民主的第一島鏈，台積電居全球科技關鍵地位，中國最廉價的就是操控藍白，這是全球民主國家的危機，「島嶼再天光，台灣人民站出來，最後一個月，救台灣，救全球民主！」