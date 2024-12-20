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本季挑戰衛冕失敗的味全龍，季後成為自由市場最活躍的球隊，日前先是以4年4800萬簽下朱育賢，今又傳出將以總額達10年「破億」的合約簽下陳子豪，明年勢必以總冠軍為目標，就讓《NOWnews今日新聞》幫各位分析這兩位選手的加入，對龍隊戰力有什麼幫助。今年龍隊無緣闖進季後賽的主因就是打擊不佳，團隊打擊率、長打率、安打數，皆是排名聯盟倒數第2，其中今年龍隊整年只拿下457分，也僅優於富邦悍將的450分。但在投球表現方面，龍隊投手群是全聯盟最優異，團隊防禦率與美局被上壘率分別僅有3.38與1.25。龍隊除了在自由市場簽下朱育賢與陳子豪外，在打線上還有再找一位洋砲的本錢，因在洋投伍鐸在今年球季結束後，已經累計9年中職資歷，明年球季不受外籍球員註冊限制的規定，也就代表龍隊在明年球季洋將的佈局，將有很大的彈性空間。首先來談談朱育賢，本季龍隊在一壘手的打擊表現，是6隊中倒數第2，僅贏過富邦悍將，陣中最好的一壘手竟是36歲資深老將郭嚴文。雖然近年龍隊也有積極培養一壘手人選，但都很難有選手能承擔一壘手應有的打擊砲火。龍隊打線中欠缺左打長打者，因此在自由市場簽下朱育賢，屆時拿莫．伊漾與瑪仕革斯．俄霸律尼將會移防外野防區，因為龍隊大撒幣很明顯就是要「Win Now」，雖然朱育賢已經33歲，長打力可能不如以往，但仍是一位能穩定貢獻雙位數全壘打的打者。打線在這兩年來，龍隊極度依賴劉基鴻與吉力吉撈的火力輸出，但在今年下半季尾聲卻後繼無力，正是因為吉力吉撈陷入低潮，且劉基鴻本季長打成績也進入撞牆期，僅敲出9轟、長打率為0.364。談談陳子豪的簽約，相信他離開兄弟投靠世仇龍隊是外界意想不到的，但龍隊外野僅有郭天信能穩定提供火力輸出，在陳子豪入隊後，依舊會鎮守熟悉的右外野防區，屆時左外野將開放其他龍隊選手競爭。陳子豪可說是為了冠軍而生的男人，從2021開始，在中信兄弟四年三冠期間，他2021、22、24年的OPS+分別是141、148、150，可說是球隊奪冠的隱形功成。現年29歲的他，只要健康出賽，每季的OPS+至少都是140起跳，且除了擁有長打火力外，過去四年超過1200打席的人中，他的保送率高居第一，來到可怕的12.43%，可說是台灣版的「Juan Soto」。