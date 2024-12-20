我是廣告 請繼續往下閱讀

「炸裂！陳子豪！一級炸裂！陳子豪！」這耳熟能詳的旋律未來可能成為絕響，因為根據媒體報導，陳子豪和味全龍簽下10年總額「破億」的合約，將離開母隊中信兄弟，而這一首紅到「出圈」，甚至日本球迷也有耳聞的人氣應援曲，未來可能不常在球場響起了。陳子豪這份合約除了長達10年以及薪資「破億」外，合約內容還包括選擇權、逃脫條款，薪資總額將打破今年張育成以3.5年約9250萬元價碼加盟富邦悍將的合約，成為中華職棒「史上最大約」。陳子豪的「炸裂」應援曲棒球界耳熟能詳，甚至連不看棒球的人都能哼出來。中信兄弟Passion Sisters人氣成員峮峮（吳函峮）的舞姿和該曲目朗朗上口的旋律，讓陳子豪成為中職「最為人所熟知」的球員之一。這首歌已經是台灣棒球文化中的一部分。由於應援歌不少都是球團自行製作的，有版權上的考量，因此轉戰新球隊通常就意味著要換新的應援曲。不過也有例外，像是「大師兄」林智勝的應援曲是引自電影「少林足球」，因此無版權問題，他也從Lamigo桃猿將這首歌帶到中信兄弟和味全龍。如果味全龍和中信兄弟談，陳子豪或許能夠帶著「炸裂」神曲轉戰新東家。不過熟悉的黃海、以及峮峮本人的峮峮，可能就只能留在球迷腦海中了。▲峮峮當年以招牌應援「炸裂陳子豪」紅遍全台，人氣甚至夯到日本去。（圖／翻攝自峮峮臉書）