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▲台中市大肚區沙田路二段全聯物流倉儲新建工程，19日發生嚴重火警，消防人員晚間7時許在3樓找到最後5名罹難者，這起火警造成9人死亡。（圖／翻攝畫面)

▲全聯倉儲大火傷亡名單。（圖／消防局提供）

台中市大肚區沙田路二段全聯物流倉儲新建工程，19日發生嚴重火警，消防人員晚間7時許在3樓找到最後5名罹難者，這起火警造成9人死亡。消防隊員懷疑可能是遇到空間迷失導致逃生困難。19日下午1時24分，全聯物流倉儲新建工程發生嚴重火警事故，警消到場搶救，消防人員架起雲梯車展開救援，救出受困在頂樓和3樓陽台的19人，不過外籍移工疑似為了逃生從3樓跳下身亡，還有2男1女倒臥在3樓樓梯間，最後3樓夾層又找到5名男性遺體，總計造成9死7傷。消防員表示，廠房現場沒有過多置物鐵架還算空曠，但濃煙密布、悶熱，視線不佳，且天花板經高溫燒灼後塌陷而壓住5人，增加搜救困難度；搜救人員也研判，在3樓夾層尋獲的5具遺體，可能是空間迷失，在火災濃煙中被遮蔽視線，無法分辨分項找到逃生路線，導致出口近在咫尺卻卻始終走不到。兩位廖姓罹難者家屬接到消息，立刻趕到沙鹿光田醫院，並透露一家人住在台中霧峰，51歲廖男及年約27、28歲的姪子都是水電師傅，不料父子兩人一起上工卻遇上意外，遺體都在3樓被找到。