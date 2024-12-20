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美國、韓國、烏克蘭近日陸續證實，北韓派去俄烏邊境庫斯克（Kursk），援助俄羅斯的士兵，已開始出現傷亡，至少逾百死、上千人受傷。英媒採訪曾有北韓服役經歷的脫北者，聲稱北韓人長期缺糧、缺營養，即使是部隊也很難倖免，而且因為受訓環境不同，北韓援俄士兵大概很難適應俄烏戰場實況，不過這不代表可以因此低估他們對金正恩的忠誠度。根據《BBC》報導， 漢諾（Haneul）在2012年趁著被派駐到兩韓邊境時，冒著生命危險越過非軍事區（DMZ），成功脫北，他對於在北韓軍隊的時光，印象最深刻的就是不停在挨餓，只能吃到碎玉米和發霉的捲心菜，服役第一個月就瘦了10公斤，在訓練3個月後，幾乎整個營隊都嚴重營養不良，需要被送到復健中心增重。後來被派去當兩韓邊境的前線哨兵，糧食有稍微好一點點，大米取代了玉米，但分量極少，還是吃不飽，儘管當時他所在的部隊已是供給最好的部隊之一，但他還是決定逃走。漢諾並踢爆，平壤的軍事宣傳片顯示，年輕力壯的士兵掙脫鐵鍊、徒手砸碎冰塊，但事實是，他在軍隊服役期間，1次實彈訓練只射出3顆子彈。另一名脫北者Lee Hyun Seung曾在2000年代初訓練過北韓特種部隊，他於2014年叛逃，據他所說，只有身材更高、運動能力更強的男子，才會入選「暴風軍團」，這也是北韓本次援俄派出的主要兵力，儘管已比北韓常規部隊更高階，士兵們仍然吃不飽，甚至營養不良。2019年叛逃的脫北士兵Ryu Seonghyun 也證實，入伍期間「極其艱難」，即使對於特種部隊也是如此，士兵們被要求帶著少量大米進山，並被告知這是他們生存訓練的一部分。他還說，北韓部隊受訓環境是在多山的朝鮮半島，質疑他們能否適應在庫斯克平原和戰壕的戰鬥，更何況還有語言障礙。更重要的是，暴風軍團不是前線部隊，他們的任務其實是滲透敵方防線、在敵方領土製造混亂，但金正恩除了派遣特種部隊以外，似乎也沒其他選擇：「他必須派出能夠表現出一定戰鬥能力的人員，以免損害北韓在俄羅斯的聲譽。」不過，以上的脫北者也都提醒，不應認為北韓援兵都是砲灰，就低估他們對政權的忠誠和戰鬥精神：「暴風軍團多數士兵都來自工農階級，對黨高度服從，毫無疑問會服從命令」，也會很快適應環境；而且因為在北韓服役的待遇不夠好，這些士兵有可能對於被派到國外並不排斥，甚至比俄羅斯自己的軍隊更願意戰鬥。脫北者們也說，金正恩願意在不影響其政權穩定的情況下，承擔巨大損失，這意味著可能還會有更多北韓士兵被派去俄烏戰場，然而，被派去的人通常會是沒有影響力或背景，可以「毫無問題的被犧牲者」，而陣亡士兵的家屬預計也不會因此抗議，因為死者將被視為英雄。對於烏克蘭和韓國，已討論如何在俄烏前線進行心理戰、鼓勵士兵投降一事，受訪者坦言，不確定在遠離家鄉的地方，這套是否有效，當初他們也是偶然、偷偷接觸到從兩韓邊境傳過來的反政權宣傳後，花了很長時間，才培養出叛逃的想法和勇氣，不過若有機會，他們願意提供協助，甚至去前線直接喊話北韓士兵：「他們不太可能大量叛逃，但我們必須試試，聽到像我這樣的熟悉語言，可能會影響他們的心理」，即使對方不願叛逃，他們也希望對方最終能平安返回北韓、不要客死異鄉。