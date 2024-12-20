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▲峮峮轉發粉絲標記她的動態，寫下「只能祝福了」5個字，跟陳子豪道別。（圖／峮峮IG）

▲峮峮似乎也很不捨陳子豪離去，但是祝福對方。（圖／峮峮IG）

▲味全龍啦啦隊目前有李多慧（左）、林襄（右）2大女神坐鎮。（圖／李多慧、林襄IG）

棒球員陳子豪今（20）日傳出重磅消息，以10年、總額破億的合約被味全龍簽下，要離開待了多年的中信兄弟，等於未來場上再也看不到中信啦啦隊女神峮峮熱舞「炸裂陳子豪」了。而峮峮看到消息後，也轉發網友標記她之前跳應援舞的影片，感慨寫下5字：「只能祝福了」，峮峮文末還搭配皺眉、淚眼汪汪的表情符號，看來心中也飽含不捨。陳子豪簽約味全龍的消息在職棒界投下震撼彈，而過去啦啦隊女神峮峮靠著中信兄弟的「炸裂陳子豪」應援曲爆紅甚至紅到日本去，和陳子豪這個名字也可說是密不可分的關係，如今陳子豪到味全龍效力，等於峮峮再也無法幫他在場邊應援，讓不少粉絲感到惋惜。峮峮得知消息後也轉發粉絲標記她跳「炸裂陳子豪」的影片，粉絲寫道：「明年就換去別隊炸裂了，感謝永遠的1號重砲隊友」。峮峮見狀也不捨地說：「只能祝福了」，還搭配淚眼汪汪、手比愛心、揮手的表情符號，隔空跟陳子豪道別。而「炸裂陳子豪」應援曲其實出自音樂人吳坤龍之手，他寫紅的還有台鋼雄鷹球員葉保弟的應援曲，為中職提供了許多經典曲目，未來「炸裂陳子豪」會不會跟著陳子豪一起被味全龍簽下，目前還沒有消息傳出。而味全龍啦啦隊女孩「小龍女」包含韓籍啦啦隊女神李多慧、林襄，許多粉絲也期待看到雙女神替陳子豪應援的模樣。