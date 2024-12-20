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法新社報導，電子商務巨擘亞馬遜(Amazon)的數千名員工19日發起他們所謂的「美國史上針對亞馬遜的最大規模罷工」，試圖在假期購物季的高峰對這家零售巨擘施加最大壓力。就在12月25日的耶誕節即將到來時，這項員工抗議行動鎖定亞馬遜在全美的7處設施。參與罷工者包括附屬於國際卡車司機工會(International Brotherhood of Teamsters)的亞馬遜員工、以及運送貨物進出這些設施的卡車司機。發起罷工行動之際，正值這個卡車司機工會在亞馬遜組織全國性活動。工會先前已要求亞馬遜要在12月15日之前同意談判日期。工會發表聲明指出，除了紐約外，亞特蘭大、南加州、舊金山和伊利諾伊州的員工也將舉行罷工，而其他的亞馬遜卡車司機工會成員「準備加入他們的行列」。工會主席歐布萊恩(Sean O'Brien)告訴福斯財經新聞網(Fox Business Network)，員工的主要優先要務包括穩定的薪資、福利、以及維護工作安全標準。至於在德國，德國服務業工會(ver.di)的一個附屬機構，也在德國西部的一處亞馬遜設施發起罷工，表達與美國工會的團結一致。這個德國工會計劃在另外8處設施進行罷工直到2024年底，涉及人數達到1萬6,000人。更多中央廣播電臺新聞