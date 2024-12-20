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▲張志豪和陳子豪未來在場上相擁慶祝的畫面，恐難再現。（圖／中信兄弟提供）

中華職棒中信兄弟強打陳子豪今（20）日傳出和味全龍下一份10年總額破億的合約，成為台灣棒壇史上首位「億元男」，未來將告別母隊兄弟。他在2013年透過高中生選秀會加入中職，成為兄弟象的一員。他若確定離去，那麼兄弟飯店時期的元老，如今還維持現役球員身分的將只剩下張志豪。2013年10月，時任兄弟象董事長洪瑞河宣布因不敷虧損，洪家在家族會議後決定轉賣球隊，12月將兄弟象股份有限公司股權轉賣給辜仲諒出資的華翼育樂有限公司。「兄弟象」的29年棒球隊歷史、24年職棒隊史，自此畫下句點。隔年一月，中信金控公布新隊名為「中信兄弟」，沿用象作為球隊吉祥物及代表色黃色。展開這支球隊歷史上的另一個階段，並且告別「兄弟飯店」時代。兄弟象最後一年在陣的本土球員有：林恩宇、葉詠捷、葉丁仁、林煜清、羅國華、盧劭禹、增菘瑋、耿伯軒、鄭錡鴻、官大元、陳偉建、邱俊瑋、石孝榮、李居冠、王建勛、陳鴻文（投手）；陳智弘、黃鈞聲、林育鴻、王峻杰、林家緯（捕手）；張民諺、黃仕豪、王勝偉、彭政閔、陳江和、朱偉銘、楊展旭、蔡明覺、陳威儒、徐睿擇、蘇袁億、陳弘桂、鄭乃文（內野手）；張正偉、張志豪、周思齊、簡富智、石彥緯、李祖岑、郭健瑜、陳皓然（外野手）。隨著一些球員後續退役，一些人轉任教練，還有轉隊發展的，在今年球季結束前，外野的周思齊、張志豪和陳子豪應該是碩果僅存的3名現役球員，周思齊今年引退，陳子豪轉隊味全龍，張志豪成為唯一一位仍留在中信兄弟隊內的「兄弟象」球員。