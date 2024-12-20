我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李珠珢即使已經下班，仍不斷和等待的粉絲互動。（圖／sporty.mango IG）

南韓啦啦隊女神李珠珢近期退出南韓職棒起亞虎啦啦隊，並和經紀公司APEX解約後，鮮少公開露面，不少粉絲除了守著她的社群平台，也會重溫她以前的影片。近日就有人挖出，先前李珠珢下班後卸下啦啦隊服，穿著一身淺藍色襯衫及超短熱褲的畫面，看到她放下頭髮之後，和先前相比變得更成熟、有氣質，讓不少粉絲驚呆，同時也心疼表示：「辛苦了，下班之後還要照顧等在球場的粉絲。」該段影片是在今年7月拍攝的，只見李珠珢脫下充滿活力的啦啦隊制服，拉著行李箱準備離開球場，穿上自己的藍色襯衫及超短白色熱褲的她，露出修長的美腿，且移動之間藍色襯衫不時還會蓋過褲子，就變成了超性感的「下衣失蹤」穿搭。雖然這和她平時在球場上的打扮有些差異，看起來比原本成熟氣質，不過也有不同的魅力。另外，還能看到當時即使李珠珢已經下班，但她仍不忘記照顧粉絲，看到周邊等待的人群都會熱情打招呼，還有人問她能不能推薦晚餐菜單，她隨即喊出「烤五花肉」和「辣炒豬肉」。不少粉絲表示，「辛苦了，她是不是也餓壞了」、「即使下班了還對粉絲這麼熱情，不愧是李珠珢」、「真的好可愛啊！」李珠珢日前和經紀公司解約，也退出起亞虎啦啦隊，就不斷有消息傳出，她有機會來台灣發展，先前也有韓媒報導，李珠珢已經在和台灣經紀公司洽談，有機會可以加盟台灣啦啦隊。日前YouTube上還有一項投票活動，看到有1.1萬名網友投票，共有近8成的人認為李珠珢將會來台發展，也讓不少台灣粉絲相當期待。