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為了協助勞工朋友度過農曆年前經濟困難，勞動部勞保局今（20）日公告，勞工保險被保險人紓困貸款，委託土地銀行在12/26到明（2025）年1/10前受理申請，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息，符合申貸資格者可透過網路、臨櫃或郵遞等方式申請。勞動部表示，紓困貸款申貸資格為「生活困難需要紓困」、「參加勞工保險年資滿15年（算到受理截止日1/10為止）」、「無欠繳勞工保險費及滯納金」、「未曾借貸勞保紓困貸款」、「曾借貸已繳清貸款本金及利息」等皆可申請。不過，勞保局提醒，若是勞工已經請領老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。勞保局強調，為簡化申辦流程，土地銀行已提供全面e化的服務，請多加利用網路申請，只要使用手機或電腦就能直接於線上完成申請及簽約對保等作業，例假日亦可使用，既省時又方便。並提醒勞工朋友貸款後務必按時還款，避免未來保險事故發生時，保險給付遭扣減而影響經濟生活。