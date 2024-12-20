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▲回顧過去陳子豪在高中時期，就與張育成、曾仁和被認為是該屆天花板最高的球員，且在當時都有機會旅外發展。（圖／富邦悍將提供）

傳出味全龍以總額10年破億的合約，從中信兄弟網羅陳子豪，這份合約總額勝過今年張育成與富邦悍將簽下3.5年約9250萬元的合約。回顧過去陳子豪在高中時期，就與張育成、曾仁和被認為是該屆天花板最高的球員，且在當時都有機會旅外發展，但僅陳子豪選擇一條不一樣的路，投入2013季中高中選秀會上，並在該年選秀會上，被兄弟象（中信兄弟前身）與Lamigo桃猿（樂天桃猿前身）同時指名，最終由兄弟中籤。2013年時為因應政府的兵役政策，與讓青棒球員能一畢業就投入職棒，聯盟在季中舉辦首次高中應屆畢業球員選秀會，而在當年11月則正常舉辦一般新人選秀會，資格不限於青棒、成棒等各界球員。但在隔年起則將兩種選秀會合併而一，於季中舉辦選秀會，使大學畢業、高中畢業的球員都能直接投入。值得一提，當年季中高中選秀採抽籤制，表列順序與選秀順序無關，兩隊以上同一輪指名同一球員時以抽籤決定球員所屬，未抽中之球隊可在此輪補選一位選手。陳子豪被兄弟用第二輪第3順位選中，並在2013年10月13日就代表兄弟出賽，成為中華職棒最年輕出賽球員，並在隔年4月12日交手統一獅時，面對李金木掃出生涯首安，就是一發全壘打，以18歲右257天打破，由張泰山所保持的19歲又163天敲出全壘打的中華職棒最年輕紀錄。現年29歲的陳子豪，職棒12年生涯首度進到自由市場，回顧他為兄弟出賽1040場，掃出990安、包括131轟、貢獻639分打點，打擊率為0.288、常打率為0.468、整體攻擊指數為0.839，生涯6度入選明星賽，並在2018年拿下最佳十人外野手，與在2020年奪得外野手金手套獎。若龍隊確定以破億合約簽下陳子豪，也變相驗證中職出產的打者，實力絕對不輸旅外歸國的選手，只要你在中職打出實績，各球團仍願意大撒幣網羅，這樣良好的案例，相信在未來會讓更多青棒或業餘好手選擇投身中職。