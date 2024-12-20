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▲全家福是基隆廟口名店，湯圓很純粹，就只有芝麻一種口味，可選擇加酒釀或蛋。（圖／記者葉盛耀攝）

▲施家鮮肉湯圓的鹹湯圓外皮柔軟黏糯，裡頭內餡實在。（圖／記者葉盛耀攝）

▲臺一牛奶大王是台大附近名店，每年冬至或元宵節總湧現人潮。（圖／記者汪睿琦攝）

▲1951年創立的雙連圓仔湯同樣是許多台北人的兒時回憶，最招牌商品是小湯圓，配上各種好料。（圖／翻攝雙連圓仔湯官網）

▲九如商號的湯圓，走的是清爽派風格。（圖／翻攝Google評論）

▲新竹武昌街上的老店「榮記客家湯圓」，招牌的客家湯圓遵循傳統作法，小湯圓加上炒香的肉絲、香菇、韭菜、蝦米等配料。（圖／翻攝新竹市觀光旅遊網）

▲欣欣商號的鹹甜湯圓同樣都很受到歡迎。（圖／翻攝Google 評論）

▲八寶彬圓仔惠的20多種好料相當誘人，必吃軟Q的小湯圓。（圖／記者葉盛耀攝）

▲高雄鹽埕第一公有市場入口處的李家圓仔湯，湯圓是手切的小方塊狀，再配上多種好料。（圖／記者葉盛耀攝）

▲阿柳湯圓的鹹湯圓皮薄、內餡飽滿。（圖／取自阿柳湯圓臉書）

明天就是12月21日冬至，台灣人習慣要應景吃上一碗湯圓，不管是香甜迷人的甜湯圓，又或者包肉餡的鹹湯圓。全台灣有多家知名老店，從基隆到台北、台中、高雄等，不少都是已經創立5、60年歷史、擁有好口碑與許多老主顧的知名老店家，《NOWnews今日新聞》為您一次整理全台10家老店，包含推薦必吃選項與詳細店家資訊。基隆廟口名店「老牌全家福酒釀湯圓元宵」，湯圓很純粹就只有芝麻一種口味，外皮做得軟Q好嚼，內餡的芝麻香氣濃厚又因為豬油而顯得滑溜潤口。吃法多種，有湯圓純粹加甜湯的、湯圓加蛋、酒釀湯圓、酒釀加蛋（無湯圓）、酒釀加蛋湯圓等。地址：基隆市仁愛區愛四路52號門前號電話：02-2425-0784公休：週一榮獲必比登推介，位於台北延三夜市的施家鮮肉湯圓提供的是客家鹹湯圓，從1960年代路邊攤起家，傳承至第二代的施家鮮肉湯圓走過半世紀。湯圓外皮標榜以圓糯米製作，口感軟Ｑ，內餡選擇黑豬後腿肉製作，鹹鮮有味，並在湯裡加入芹菜、油蔥等增添香氣。地址：台北市大同區延平北路三段58號電話：02-2585-7655公休：無1956創立至今，近70年歷史，台灣大學的學生幾乎都吃過臺一牛奶大王，夏天來此吃冰、喝果汁，冬天吃湯圓甜湯，不僅台北在地人喜愛，包含日本等外國觀光客也喜愛造訪，小湯圓加紅豆湯是店家招牌，喜歡有餡料就選擇芝麻大湯圓加紅豆湯或花生湯，甚至也可選擇加酒釀。這裡也有湯圓外賣，小湯圓與大顆的芝麻、花生、鹹肉湯圓皆有。每逢冬至、元宵節等節日檔期，必定看到排隊人潮。地址：台北市大安區新生南路三段82號電話：02-2363-4341公休：無1951年創立的雙連圓仔湯同樣是許多台北人的兒時回憶，最招牌商品是小湯圓，標榜純以糯米製作，絕無添加防腐劑，柔軟Q實，可以搭佐紅豆、蓮子或花生等。地址：台北市大同區民生西路136號電話：02-2559-7595公休：週一位在台北大安區仁愛圓環旁，近一甲子年的老店中餐廳，以江浙料理為主，但是湯圓也是熱門商品，包含內餡大湯圓（元宵），與芝麻、花生、棗泥口味甜湯圓。甜湯味道淡是其特色，因此重口味者可加酒釀等。地址：台北市大安區仁愛路四段69號電話：02-2721-7777公休：無位在新竹城隍廟附近、武昌街上的老店，招牌的客家湯圓，就是傳統作法，小湯圓加上炒香的肉絲、香菇、韭菜、蝦米等配料，特別的是加入中藥材添香，炒香後還佐上醬油，再加入大骨高湯，料多味美。手工湯圓之外，還有麵食與各式客家風味小吃。地址：新竹市東區武昌街64號電話：03-523-8238公休：無位在台中有40幾年歷史的老店，主打湯圓、豆花，可作冰的、熱的，小湯圓可選擇加紅豆、花生或綜合，大湯圓包含芝麻、花生與鮮肉鹹口味。甜口味湯圓還可選擇是否要加入薑汁。地址：台中市北屯區昌平路一段408號電話：04-2243-6690公休：週日位在小吃一級戰區的國華路上的「八寶彬圓仔惠」，2022年開始獲得米其林必比登推介，成為史上第一家入選米其林的台式傳統刨冰店。在台南有三家分店，入選的是國華路上的總店。自製湯圓相當Q實，搭配刨冰或做成甜湯都適合，愈嚼愈香，還可配上20多種好料，尤其蜜芋頭(也稱冷凍芋)更是一絕，每香甜鬆綿又帶微Q的質地。地址：台南市中西區國華街二段99號電話：06-226-3432公休：週一高雄鹽埕第一公有市場入口處的李家圓仔湯，有超過一甲子歷史，這裡的湯圓是手切的小方塊狀，煮透後軟Q富嚼勁，可搭佐紅豆、芋頭、綠豆、薏仁等多種配料，下來來此就是加刨冰的吃法，冬天就是熱甜湯。地址：高雄市鹽埕區五福四路234號電話：07-521-1418公休：週一位在屏東大埔老街上的「阿柳湯圓」，已經開業快60年，鹹湯圓皮薄、料飽滿，選用豬的胛心肉部位來製作，雖然沒有添加五香粉的香料，但是加入一味蔥酥，吃起來一樣噴香好吃。地址：屏東市貴陽街36號電話：08-7321176公休：週三、六