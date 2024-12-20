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▲峮峮是中信兄弟啦啦隊女神，未來陳子豪轉隊，兩人再難同框。（圖／峮峮IG）

棒球員陳子豪今（20）日傳出簽約味全龍的消息，中信兄弟啦啦隊女神峮峮一早見狀也在IG限時動態寫下「只能祝福了」5個字。而峮峮過去因跳陳子豪應援曲「炸裂陳子豪」爆紅，甚至紅到日本去，YouTube點閱數字最高的一支影片已有707萬次觀看；洗腦旋律搭配魔性舞蹈讓「炸裂陳子豪」一曲紅遍大街小巷，創作這首歌的製作人則是中職應援曲最大推手吳坤龍。34歲的峮峮2017年於球場跳「炸裂陳子豪」應援曲時，被拍下影片放上網路，甜美的笑容搭配青春有活力的動作讓她迅速走紅，許多人更不斷重播，逃不出峮峮的魅力。峮峮也因此在日本收穫大票粉絲，2021年還發行寫真集《一見峮心》日文版，成為當時知名度最高的啦啦隊女神。目前在YouTube頻道搜尋「炸裂陳子豪」，第一支跳出來的影片還是峮峮熱舞的身影，如果按照流量排序，目前最高點閱的峮峮版「炸裂陳子豪」影片，上傳4年已累積707萬人次點閱，相當熱門。如今隨著陳子豪轉隊，「炸裂陳子豪」峮峮怕是再也跳不到了，目前該曲版權尚不確定是否有被味全龍一起簽下。而製作這首熱門夯歌的幕後推手則是灰姑娘音樂製作公司製作人吳坤龍；他曾分享過應援曲製作過程，表示公司會先提供很多段旋律給球團挑選，球團挑中喜歡的後，他們再依照不同球團的調性去做編曲，像是富邦就偏重搖滾，Lamigo（樂天桃猿）就偏重電音等等。陳子豪3年前接受體育頻道《WOWSight》訪問時也提到，「炸裂陳子豪」應援曲的旋律，是球團讓他親自挑選的，陳子豪笑說：「我應該這輩子也不會換（應援曲）了吧！」認為一生能有一首應援曲被大家記住已經很不簡單了。陳子豪更開玩笑說，「很多小朋友不知道我的名字，只知道我叫炸裂」，可見這首應援曲有多熱門，應援口號：「炸裂，陳子豪！一擊炸裂陳子豪；炸裂，陳子豪！一號重砲陳子豪」，許多中信球迷也朗朗上口。