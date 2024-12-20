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▲賴中強帶領民眾高喊口號。（圖／記者李政龍攝，2024.12.20）

立法院會今（20）日預計處理選罷法等修正草案，綠營昨晚突襲，破壞窗戶後進入議場攻占主席台，國民黨上午9時則突破封鎖、進入議場，與綠委發生衝突。在場外的民團也號召民眾集結抗議，喊出五大訴求，包含退回三大惡法、國民黨團總召傅崐萁下台等，主辦單位於10時許宣布，現場已突破千人。立法院會今預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法等修正草案，而台灣公民陣線、台灣經濟民主連合上午號召民眾於立法院外濟南路集結。頂著低溫與細雨，民眾擠滿濟南街，對著議場內守著主席台的綠委高喊，「委員加油！」眾人同時高喊此次五項訴求，回復國會合議制之民主秩序、退回三大惡法、傅崐萁下台、藍白莫作傅隨跟班、總統賴清德出面協調。經濟民主連合智庫召集人賴中強表示，若《選罷法》闖關三讀，要請求民進黨團立刻提出憲法訴訟，因為這樣的規定不僅侵害國民的個資安全與資訊自主權，更不當限制人民受憲法保障的罷免權，同時也建議提出暫時處分聲請，因為立委就職即將滿一年，相關罷免提議及連暑究竟應適用何種法規，有即時確定之必要。