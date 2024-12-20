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憲法訴訟法

財政收支劃分法

公職人員選舉罷免法

國民黨力拼今（20）日要將《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》、《公職人員選舉罷免法》等法案完成三讀，日前連續夜宿在議場前，不過19日卻反遭綠委突襲，直接破窗進入議場搶占主席台，並在出入口築起防禦工事，甚至用大鎖、用矽利康灌入鑰匙孔，不讓藍委進入。究竟這3個法案在吵什麼？讓《NOWnews》帶您一次看。分歧點主要在於大法官評議門檻，目前大法官審理同意門檻為「現有總額過半同意」，國民黨立委翁曉玲等23人提案將大法官「現有總額」修正為「法定總額15人」，並將門檻調高至「現有總額三分之二以上同意」，等於至少10位大法官同意才能做出裁判。國民黨：藍營認為此舉可避免少數大法官主導判決，讓憲法裁判程序更嚴謹。民眾黨：黨團成員一致同意在重要判決和違憲宣告要設定最低門檻。民進黨：綠營認為此舉恐讓憲法法庭無法實質運作，因大法官人事須經國會同意，未來若立院長期杯葛大法官任命，導致大法官人數未達15人，恐造成憲法法庭停擺。《財劃法》自1999年修正後，至今已超過20年未進行大幅度的修改，目前大部分稅收劃歸中央，限制了地方的財政自主權，此修正案爭議聚焦中央與地方財源如何分配，在野黨希望將現行的75：25，調整到過去的60：40，以改善地方政府的財政收入。國民黨：主張擴大中央統籌分配比例、土地增值稅回歸地方、統一直轄市與縣市分配基礎、重新分配普通統籌分配稅款。民眾黨：白營認為應調整各項稅款分配比例，並提出成立「分配委員會」，認為目前分配辦法欠缺地方政府參與，增設「分配委員會」可使地方政府實質參與分配辦法擬定。民進黨：擔心大幅提高地方分配比例，中央財政能力會被削弱，進而影響國防、社福、社宅興建等預算。現行《選罷法》規定，罷免案要通過，需要同時滿足兩個條件，一是「有效同意票數」多於「不同意票數」，以及「同意票數達到原選舉區選舉人總數四分之一以上」。此次爭議聚焦是否加嚴罷免連署門檻，避免惡意罷免。國民黨：國民黨立委許宇甄等39人提出《選罷法》修正案，為避免惡意罷免，應加嚴罷免連署門檻，須「檢具身分證影本」；此外，公職人員就職未滿一年者，不得進行罷免的提議與連署；第三個條件則是「加一條款」， 同意票數須至少超過被罷免人當選時之得票數1票，罷免結果才算成立。民眾黨：支持提高門檻，認為選舉、罷免雖為人民可行使的公民權，但目前罷免太容以，易成政黨仇恨鬥爭工具。民進黨：認為此舉大幅提高罷免難度，影響人民行使罷免的權利。