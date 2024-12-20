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金州勇士在日前透過交易和布魯克林籃網換得Dennis Schroder，球隊今（20）日與曼菲斯灰熊進行交手，首次換上這位後場好手代表出賽，不過沒想到他與團隊配合效果不如預期，前兩節攻守失序，被灰熊打爆，上半場以38：69落後多達31分。今天是勇士首次讓Dennis Schroder代表出賽，他和Draymond Green、Kevon Looney、Andrew Wiggins、Stephen Curry一同先發，但上半場球隊還在磨合、找不到場上節奏，慘遭灰熊修理，以38：69落後中。上半場唯一發揮正常的是Wiggins，他8投4中得到12分，為全隊最高。Curry完全失常5投0中，只靠罰球拿2分。 Schroder則是9投1中，命中率很差，也只得到2分，另外兩名先發則是沒有得分。反觀灰熊多點開花，特別是替補球員一口氣在半場就轟下43分，傷癒回歸的Desmond Bane也發揮不錯，讓他們兩節打完在主場領先多達31分。值得一提的是，勇士半場只有11顆運動戰進球，卻發生了10次失誤。