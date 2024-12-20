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味全龍為了網羅強力左打陳子豪，開出中華職棒聯盟史上最大約，以10年總額破1億台幣的「史詩級」合約網羅陳子豪。若這份合約成功走完，陳子豪生涯薪資至少累積1億4000萬台幣，不僅擠身「億元男」行列，更成為首位高中畢業出身就投入中職的「億元男」選手。陳子豪在高中時，實力就與富邦悍將強打張育成不相上下，在當時陳子豪、張育成與強投曾仁和是旅外呼聲最高的選手，但陳子豪最終選擇投入中職，並同時獲得兄弟象（中信兄弟前身）與Lamigo桃猿（樂天桃猿前身）指名，最終由兄弟中籤，便以250萬簽約金加盟。截至本季結束，陳子豪生涯薪資已累積約4000萬台幣，如今與味全龍達成一份10年總額破1億的「史詩級」合約，這份合約走完，生涯賺進薪資將破1.4億台幣。且在這份合約還包括逃脫條款，若前5年結束陳子豪再度投身FA市場，生涯賺進的薪資總額恐再上修。現年29歲的陳子豪，職棒12年生涯首度進到自由市場，回顧他為兄弟出賽1040場，掃出990安、包括131轟、貢獻639分打點，打擊率為0.288、常打率為0.468、整體攻擊指數為0.839，生涯6度入選明星賽，並在2018年拿下最佳十人外野手，與在2020年奪得外野手金手套獎。