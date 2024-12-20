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▲豐原雅速達公司2年前發生火警事故造成4死2傷，消防局事後檢查火場。圖為當時火災現場照。（資料畫面／台中市政府提供）

台中市大肚區全聯倉儲昨（19）日下午發生嚴重火警，造成9死7傷慘劇，消防局初判起火原因，恐為電焊火星掉落地下室，類似的事件2022年12月底也曾發生，台中豐原區雅速達公司的違建倉庫，有工人在進行電焊作業時，火花引燃油漆溶劑揮發氣體導致大火，最終釀成4死悲劇。19日下午1時24分，全聯物流倉儲新建工程發生嚴重火警事故，警消到場搶救，消防人員架起雲梯車展開救援，救出受困在頂樓和3樓陽台的19人，不過外籍移工疑似為了逃生從3樓跳下身亡，還有2男1女倒臥在3樓樓梯間，最後3樓夾層又找到5名男性遺體，總計造成9死7傷。消防局長孫福佑表示，根據跡證初步研判，3樓工人在電焊樓梯時，火星從樓梯間隙掉落至地下室，由於當時地下室正在施作地板工程，現場有油漆、黏合劑等汽油混合物，因此引發火警，20日將會進一步確認起火原因是否屬實。事實上，2022年12月29日，台中市豐原區雅速達公司的違建鐵皮倉庫，曾發生同樣因電焊火星引發的火警，1樓有工人在進行焊接，火花不慎引燃油漆溶劑揮發氣體，引燃油漆溶劑揮發氣體所造成，最終釀成4死2傷的慘劇。針對本案，台中市政府宣布，將分別依《建築法》、《職業安全衛生法》相關規定裁罰，勞工局勞檢處指出，互益營造先依職安法第27條裁罰15萬，其餘待查明後，再行裁罰，並勒令停工，限期改善。環保局也指出，火警現場的PM2.5濃度突然飆高，一度超過1400ug／m3，目前相關數據都已掌握，將視接下來火調結果出爐後決定裁罰標準，最高可依《空汙法》開罰最高500萬元，會加重處分。