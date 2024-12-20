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為了不讓國民黨強行通過法案，民進黨立委19日深夜趁藍營不注意破窗搶進議場，並把門都鎖住，不過今（20）日9點會議時間一到，藍委開始破門，經不斷推擠後，藍委順利進入議場，接著並挾人數優勢，一一排除主席台上綠委，10點38分，所有主席台上綠委都被清空，藍委開心歡呼。立法院長韓國瑜9點到議場時，因無法進入，還一度臉色凝重。不過藍委開始找突破點，一個一個擠進議場，拆掉場內障礙，越來越多藍委開始進場。綠委人數不敵，只能護住主席台。但綠委守住主席台幾乎都是女立委，藍委陳玉珍在其他人協助下翻上主席台，並不斷拉扯，台上女綠委包括黃捷、伍麗華、林宜瑾、林月琴、吳沛憶，堅守到最後，但還是被排除。10點38分，台上綠委都被清除，藍委開心歡呼，也結束綠營12小時的抗爭。接著藍委開始請議事人員修理麥克風、電腦等設備，並清理議場狀況，方便等等開議會。