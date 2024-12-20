我是廣告 請繼續往下閱讀

▲立法院會預計處理選罷法等修正草案，引起青鳥不滿。（圖／記者李政龍攝，2024.12.20）

▲立法院會預計處理選罷法等修正草案，青鳥上午集結場外抗議。（圖／記者李政龍攝，2024.12.20）

立法院會今（20）日預計處理選罷法等修正草案，民間團體今（20）日號召青鳥在立法院外集結，替民進黨立委加油打氣，而上午10時許，主辦單位宣布現場人數突破千人。立法院會今預計處理選罷法、憲法訴訟法及財劃法等修正草案，綠營昨晚突襲，破壞窗戶後進入議場攻占主席台，國民黨上午9時突破封鎖、進入議場，並於10時38分搶回主席台。對此，在場外的民眾對著立法院大喊，「委員加油！」、「國民黨下台！」「停止開會！」「韓國瑜不要動員警察權！」「民進黨加油！」「我要民主」、「退回惡法」、「國民黨滾！」等語，聲勢浩大。今日集會由台灣公民陣線與台灣經濟民主連合主辦，並拋出五項訴求：（一）回復國會合議制之民主秩序，（二）退回《選罷法》、《憲法訴訟法》與《財政收支劃分法》三大惡法，（三）傅崐萁總召下台，（四）藍白莫作傅隨跟班、（五）賴總統出面協調。